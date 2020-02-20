2020-02-20T09:28:16+03:00
Происшествия

«Вылетела на встречку»: сибирячка с детьми разбилась в ДТП

Женщина столкнулась с кроссовером и легковушкой
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В ДТП пострадали женщина с двумя девочкамиВ ДТП пострадали женщина с двумя девочкамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 20 февраля, около 10.35, в Черепановском районе произошло ДТП. На 131-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Ташанта» столкнулись три иномарки: Datsun, Honda Accord и Infiniti. За рулем Datsun была женщина — она ехала с девочками 13 лет и 18 лет. Всех пострадавших на «скорой» доставили в больницу. Состояние людей уточняется.

— Предварительно установлено, что женщина, управляя автомобилем Datsun, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилями Honda Accord и Infiniti. В результате ДТП пострадали водитель Datsun и две девочки-пассажирки, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вылетела на встречку»: сибирячка с детьми разбилась в ДТП
«Спрятали в банке из-под кофе»: новосибирец получил посылку из Бельгии с кокаином на 33 миллиона рублей
«Бил кулаками в грудь»: сибиряк жестоко расправился с женой
«Падал на землю, отказывался идти»: дебошир напал на полицейского в поезде
«Девочке 12 лет, она — в больнице»: пять пассажиров автобуса пострадали в страшном ДТП с грузовиком
«Очень тесно»: сибирячка возмутилась, что в их дворе негде встать «скорой» и «пожарным»
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
«Не мог прямо проехать»: сибирячку возмутил таксист, заблудившийся в 500 метрах от нее
Стала известная причина огромной пробки, сковавшей Новосибирск
«Тут — ад!»: в Новосибирске на улице Большевистской собралась огромная пробка
«Может, им помощь нужна?»: автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой и вылетел в сугроб
«Поворотник показывает в одну сторону, едет — в другую»: опасный маневр автобуса едва не привел к трагедии
«Ой, не туда попал»: сибиряка в сланцах, дергающего за ручки двери соседей, сдали в полицию
Сибиряки провели день вместе с питомцами базы реабилитации животных
Украл 330 миллионов: экс-директора новосибирского завода посадили на 8 лет
«Так и не понял, кто Сибирь?»: блогера смутила надпись «I AM SIBIR» на макете нового ЛДС