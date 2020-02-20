«Вылетела на встречку»: сибирячка с детьми разбилась в ДТП

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:28:16+03:00

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В четверг, 20 февраля, около 10.35, в Черепановском районе произошло ДТП. На 131-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Ташанта» столкнулись три иномарки: Datsun, Honda Accord и Infiniti. За рулем Datsun была женщина — она ехала с девочками 13 лет и 18 лет. Всех пострадавших на «скорой» доставили в больницу. Состояние людей уточняется.

— Предварительно установлено, что женщина, управляя автомобилем Datsun, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилями Honda Accord и Infiniti. В результате ДТП пострадали водитель Datsun и две девочки-пассажирки, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU