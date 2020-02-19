2020-02-19T19:10:44+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 19 февраля

Автомобилистов просят не оставлять свои машины на ночь вдоль дорог и освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске продолжают активно бороться с сугробами и снежными заносами.В Новосибирске продолжают активно бороться с сугробами и снежными заносами.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Новосибирске продолжают активно бороться с сугробами и снежными заносами. Рассказываем, с каких улиц города вывезут снег в ночь с 19 на 20 февраля.

— Сегодня, в ночную смену, снег будут вывозить с таких улиц, как: Немировича-Данченко; Прокопьевская; Большая; Крылова (от ул. Ипподромской до ул. Мичурина); Орджоникидзе (от Семьи Шамшиных до ул. Каменской); Советская (от ул. Фрунзе до ул. Свердлова); Дуси Ковальчук (от ул. Холодильной до ул. Нарымской, от пл. Калинина до СГУПС); Бориса Богаткова (от ул. Есенина до ул. Доватора, от ул. Есенина до ул. Адриена Лежена); Восход (от ул. Зыряновской до ГПНТБ); Васильковая, а также с Бердского шоссе (от остановки «Поселок РМЗ» до р. Иня) и Октябрьского моста, — сообщает управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Автомобилистов просят не оставлять свои машины на ночь вдоль дорог и освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории. Авто могут помешать работе спецтехники.

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся качества уборки дорог и тротуаров, вы можете обратиться с ними в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 19 февраля
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