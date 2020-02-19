2020-02-19T18:50:44+03:00
Общество

Где пройти тест на ВИЧ: расписание работы тест-мобилей в Новосибирске

Пройти тест на ВИЧ новосибирцы могут буквально за пятнадцать минут
Алена КУЛЕШОВА
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В последнее время люди все чаще задумываются о том, чтобы сдать тест на ВИЧ. Фото: https://test-mobil.ru/В последнее время люди все чаще задумываются о том, чтобы сдать тест на ВИЧ. Фото: https://test-mobil.ru/
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В последнее время люди все чаще задумываются о том, чтобы сдать тест на ВИЧ. В Новосибирске это можно сделать буквально за пятнадцать минут с помощью специальных экспресс-тестов в тест-мобилях, которые часто можно заметить на улицах города. Рассказываем, где их можно будет найти в Новосибирске в феврале 2020 года.

20 февраля — на площади Пименова, ГПНТБ с 13:00 до 19:00, а также на площади у вокзала «Новосибирск-Главный» с 23:00 до 02:00.

21 февраля — на площади Калинина, ул. Дуси Ковальчуц 179\2 с 13:00 до 19:00, а также на улице Ленина,7 около кинотеатра «Победа».

25 февраля — В Коченевском районе Новосибирской области в селе Чистополье с 10:00 до 16:00.

26 февраля — на улице Гоголя, 13 около ТРЦ «Галерея» с 13:00 до 19:00.

27 февраля — на улице Ильича, 6 ТЦ Академгородка с 13:00 до 19:00, а также на метро Студенческая, около аптеки «Пчелка» с 23:00 до 02:00.

28 февраля — на метро площадь Маркса, около ТРЦ «Гранит» с 13:00 до 19:00, а также на Вокзальной магистрали, 16 около «Peoples» с 23:00 до 02:00.

Представители проекта «Тест-мобиль» также рассказали КП-Новосибирск, что поток желающих провериться на ВИЧ в Новосибирске значительно увеличился после выхода выпуска программы Юрия Дудя, посвященного этому заболеванию. В нем приняли участие новосибирская журналистка и ее молодой человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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