Стало известно, что случилось с пассажиром самолета «Новосибирск-Москва», экстренно севшего в Тюмени

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:55:18+03:00

По словам представителей авиакомпании, поднявшиеся на борт медики, констатировали признаки инсульта у 59-летнего мужчины. Фото: Александр ГЛУЗ

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Стало известно, что случилось с пассажиром, из-за которого самолет Новосибирск-Москва экстренно сел в аэропорту Тюмени. Инцидент произошел утром 19 февраля.

— Сегодня, в 7:20 по московскому времени, командир воздушного судна Boeing-737 авиакомпании «Нордавиа» сообщил в центр управления полетами о том, что одному из пассажиров на борту стало плохо: его состояние заметно ухудшалось, — сообщили КП-Новосибирск в авиакомпании «Смартавиа». — В связи с этим, командир самолета принял решение экстренно садиться в ближайшем аэропорту. Всего на бору авиалайнера находилось 165 пассажиров, все службы тюменского аэропорта сработали четко и были полностью готовы к принятию этого рейса.

По словам представителей авиакомпании, поднявшиеся на борт медики, констатировали признаки инсульта у 59-летнего мужчины. Его отвезли в одну из больниц Тюмени. После дозаправки ид других необходимых процедур воздушное судно покинуло Тюмень и направилось согласно своему маршруту в аэропорт Домодедово в Москву.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, после осмотра и оказания первой помощи, пассажира действительно доставили в ОКБ№1, где он был осмотрен специалистами мультидисциплинарной бригады. Медики утверждают, что причиной недомогания мужчины стало резкое повышение артериального давления.

— После стабилизации состояния, его отпустили и порекомендовали обратиться позже в поликлинику по месту жительства, — сообщили в департаменте.

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Самолет принадлежит авиакомпании «Нордавиа» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU