2020-02-19T16:55:18+03:00
Общество

Стало известно, что случилось с пассажиром самолета «Новосибирск-Москва», экстренно севшего в Тюмени

Инцидент произошел утром 19 февраля
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
По словам представителей авиакомпании, поднявшиеся на борт медики, констатировали признаки инсульта у 59-летнего мужчины.По словам представителей авиакомпании, поднявшиеся на борт медики, констатировали признаки инсульта у 59-летнего мужчины.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Стало известно, что случилось с пассажиром, из-за которого самолет Новосибирск-Москва экстренно сел в аэропорту Тюмени. Инцидент произошел утром 19 февраля.

— Сегодня, в 7:20 по московскому времени, командир воздушного судна Boeing-737 авиакомпании «Нордавиа» сообщил в центр управления полетами о том, что одному из пассажиров на борту стало плохо: его состояние заметно ухудшалось, — сообщили КП-Новосибирск в авиакомпании «Смартавиа». — В связи с этим, командир самолета принял решение экстренно садиться в ближайшем аэропорту. Всего на бору авиалайнера находилось 165 пассажиров, все службы тюменского аэропорта сработали четко и были полностью готовы к принятию этого рейса.

По словам представителей авиакомпании, поднявшиеся на борт медики, констатировали признаки инсульта у 59-летнего мужчины. Его отвезли в одну из больниц Тюмени. После дозаправки ид других необходимых процедур воздушное судно покинуло Тюмень и направилось согласно своему маршруту в аэропорт Домодедово в Москву.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, после осмотра и оказания первой помощи, пассажира действительно доставили в ОКБ№1, где он был осмотрен специалистами мультидисциплинарной бригады. Медики утверждают, что причиной недомогания мужчины стало резкое повышение артериального давления.

— После стабилизации состояния, его отпустили и порекомендовали обратиться позже в поликлинику по месту жительства, — сообщили в департаменте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нужна была помощь»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Тюмени из-за приступа у пассажира

Самолет принадлежит авиакомпании «Нордавиа» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на март, апрель и май
Стало известно, что случилось с пассажиром самолета «Новосибирск-Москва», экстренно севшего в Тюмени
Магическая дата 20.02.2020: рассказываем, что происходит в ЗАГСах
В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал 9-летний мальчик
«Дочь с ребеноком из дома не выходит»: семья школьника, которого подозревают в убийстве, боится мести
Новосибирцев приглашают поговорить с настоящими героями
«Проводку замкнуло?»: в Новосибирске сгорели киоски с шаурмой
Сибиряк, судившийся с соседом из-за громкой музыки, добился изменений закона «О тишине»
В Новосибирске отец-одиночка попал под суд за арсенал с тротилом и гранатами
Посмотрите, что творят русские: ледяные избы на Обском море удивили иностранцев
Сибирская строительная неделя: 70 новых объектов в городе Новосибирске
Под Новосибирском начнут выпускать уникальные маски, которые лечат от вируса
«Нервы сдали»: сибирячка поскандалила с пенсионеркой, которая выбрасывала мусор из урны
«Хотела помочь одному, а вышла целая стая»: сибирячка случайно обнаружила убежище с котятами
Банкротство «Холидея» может утащить за собой поставщиков и товаропроизводителей
Задержан еще один фигурант дела об обрушении крыши на дискотеке: он прилетел из-за границы
«Единая Россия» организовала для юных фигуристов показ фильма «Лед-2»
Сибирячка показала вымершие улицы Китая