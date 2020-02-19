Новосибирцев приглашают поговорить с настоящими героями

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:25:25+03:00

Участники встреч поделятся воспоминаниями о наиболее значимых событиях своей военной биографии.

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20 и 21 февраля в Новосибирске в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» состоится встреча Героев Российской Федерации с воспитанниками военно-патриотических клубов и объединений Новосибирской области, кадетских корпусов, а также с участниками поискового движения, школьниками, представителями ветеранских организаций, волонтерского корпуса, НРО «Российское движение школьников», «Юнармии», студенческих отрядов, педагогов.

20 февраля планируются встречи Героев Отечества с учащимися образовательных организаций: МБОУ Гимназия № 16 «Французская», МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири», ГБОУ НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус имени А. И. Покрышкина» и ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А. И. Покрышкина». Знаковым событием в Лицее № 22 станет открытие памятной доски «Учителя лицея - участники Великой Отечественной войны» и вручение юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Также в большом зале правительства Новосибирской области запланирована встреча гостей с воспитанниками военно-патриотических клубов и объединений, кадетских корпусов, участниками поискового движения, представителями ветеранских организаций, волонтерского корпуса, НРО «Российское движение школьников», РО ВВПОД «Юнармия», студенческих отрядов, педагогической общественности и работающей молодежи Новосибирской области.

Цель встреч - диалог поколений. Герои поделятся воспоминаниями о наиболее значимых событиях своей военной биографии. Участники обсудят тему уважения к памяти предков, поговорят об ответственности за свои поступки и их значение в судьбе нашей Родины.

21 февраля в правительстве Новосибирской области состоится выездное заседание президиума общероссийской организации «Офицеры России».

Центр патриотического воспитания уже не первый год организует общественно значимые события, связанные с гражданско-патриотическим воспитанием жителей Новосибирска и Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU