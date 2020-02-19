2020-02-19T14:44:17+03:00
Происшествия

«Проводку замкнуло?»: в Новосибирске сгорели киоски с шаурмой

На месте работают пожарные расчеты
Алена КУЛЕШОВА
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Загорелись два киоска быстрого питания из числа торговых павильонов на улице Горской. Фото: "АСТ-54"Загорелись два киоска быстрого питания из числа торговых павильонов на улице Горской. Фото: "АСТ-54"
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В Ленинском районе Новосибирска случился пожар. Загорелись два киоска быстрого питания из числа торговых павильонов на улице Горской.

— Сообщение о возгорании поступило в 17:26, на место выехали пожарные расчеты. На ликвидацию открытого горения потребовалось десять минут. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и три единицы техники, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте проводится проливка, причина возгорания будет установлена дознавателем позже.

Полыхающие киоски попали в объектив видеокамер очевидцев, позже ролики оказались в сети. В комментариях под постом о пожаре в паблике «АСТ-54» Вконтакте сибиряки стали выдвигать свои версии о причинах произошедшего:

— Может быть, проводку замкнуло.

— Кажется, киоск с едой сгорел. Жаль, там вкусно было.

— Технику безопасности, наверное, не соблюдали, — пишут люди.

В Новосибирске сгорели киоски с шаурмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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