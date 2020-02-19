«Проводку замкнуло?»: в Новосибирске сгорели киоски с шаурмой
В Ленинском районе Новосибирска случился пожар. Загорелись два киоска быстрого питания из числа торговых павильонов на улице Горской.
— Сообщение о возгорании поступило в 17:26, на место выехали пожарные расчеты. На ликвидацию открытого горения потребовалось десять минут. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и три единицы техники, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте проводится проливка, причина возгорания будет установлена дознавателем позже.
Полыхающие киоски попали в объектив видеокамер очевидцев, позже ролики оказались в сети. В комментариях под постом о пожаре в паблике «АСТ-54» Вконтакте сибиряки стали выдвигать свои версии о причинах произошедшего:
— Может быть, проводку замкнуло.
— Кажется, киоск с едой сгорел. Жаль, там вкусно было.
— Технику безопасности, наверное, не соблюдали, — пишут люди.
В Новосибирске сгорели киоски с шаурмой.
ИСТОЧНИК KP.RU