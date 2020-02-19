Магическая дата 20.02.2020: рассказываем, что происходит в ЗАГСах

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:45:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Магическая дата 20.02.2020 - один из лучших дней, чтобы жениться. По крайней мере, так говорят астрологи и пророчат молодоженам счастливый брак.

— 27-й день Луны благоприятен для заключения гармоничных, прочных и финансово-стабильных браков. Особенно актуален этот день для зрелых, умудренных жизненным опытом людей без иллюзий. Но сама свадьба должна быть скромной, спокойной. И поменьше крутитесь перед зеркалом, — рассказала КП-Новосибирск астролог Елена Альмах.

Вот только сибиряки, похоже, жениться не спешат. По данным управления ЗАГС Новосибирской области, в этот день заключит брак 91 пара. В прошлом году на 20 февраля было подано 84 заявления, то есть никакого ажиотажа в столице Сибири нет.

К слову, другая «красивая» дата - 02.02.2020 не подошла из-за того, что этот день выпал на воскресенье и в выходной день. В прошлом году это была суббота — тогда брак заключили 43 пары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Магическая дата 20.02.2020: астролог рассказал, что она принесет влюбленным

Магическая дата 20.02.2020 сулит крепкий союз — в этом уверена новосибирский астролог Елена Альмах.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU