Сибиряк, судившийся с соседом из-за громкой музыки, добился изменений закона «О тишине»
Новосибирец Андрей Молокодоев, судившийся с соседом из-за громкой музыки, добился изменения закона о тишине. До этого нарушать право на отдых было запрещено только по ночам, в выходные и праздничные дни.
— В законе Новосибирской области на шум в дневное время запрета нет. Можно выставлять аппаратуру в открытые окна и двери, можно под окнами включать музыку на полную мощность — и ничего. Именно об этом я писал в Заксобрание, — рассказывал ранее КП-новосибирск Андрей Молокодоев.
И сибиряку удалось добиться изменений в новосибирском законе «О тишине» в части, нарушающей права собственников садоводческих и огороднических участков на тишину и покой в дневное время суток.
Известно также, что этот суд длился четыре месяца и шестого апреля его решение должно вступить в силу, если не будет обжалования.
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ИСТОЧНИК KP.RU