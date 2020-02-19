2020-02-19T13:50:06+03:00
Общество

Сибиряк, судившийся с соседом из-за громкой музыки, добился изменений закона «О тишине»

До этого нарушать право на отдых было запрещено только по ночам, в выходные и праздничные дни
Алена КУЛЕШОВА
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До этого, нарушать право на отдых было запрещено только по ночам, в выходные и праздничные дни. Фото: личный архивДо этого, нарушать право на отдых было запрещено только по ночам, в выходные и праздничные дни. Фото: личный архив
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Новосибирец Андрей Молокодоев, судившийся с соседом из-за громкой музыки, добился изменения закона о тишине. До этого нарушать право на отдых было запрещено только по ночам, в выходные и праздничные дни.

— В законе Новосибирской области на шум в дневное время запрета нет. Можно выставлять аппаратуру в открытые окна и двери, можно под окнами включать музыку на полную мощность — и ничего. Именно об этом я писал в Заксобрание, — рассказывал ранее КП-новосибирск Андрей Молокодоев.

И сибиряку удалось добиться изменений в новосибирском законе «О тишине» в части, нарушающей права собственников садоводческих и огороднических участков на тишину и покой в дневное время суток.

Известно также, что этот суд длился четыре месяца и шестого апреля его решение должно вступить в силу, если не будет обжалования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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