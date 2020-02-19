Посмотрите, что творят русские: ледяные избы на Обском море удивили иностранцев
Более 500 сибиряков собрались на Обском море 15 февраля, чтобы своими руками построить дома из снега. Соорудить себе иглу мог любой желающий: вероятно, за счет этого мероприятие и вышло таким масштабным. О фестивале «Город Эскимосов» стало известно не только в России, но и за рубежом.
— Посмотрите на эти скульптуры, созданные на конкурсе иглу-строительства в Новосибирске в России, в минувшие выходные, — сообщается на YouTube-канале зарубежного СМИ CBS Miami.
В видеоролике, опубликованном на этом канале можно увидеть сибиряков, с упоением строящих снежные хижины. Некоторые пришли на фестиваль целыми семьями, вместе с маленькими детьми. Напомним, гости могли также поучаствовать в конкурсе на самую красивую избушку, а также романтично встретить рассвет в своем снежном доме.
Ледяные избы на Обском море удивили иностранцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU