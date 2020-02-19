2020-02-19T13:18:38+03:00
Общество

Посмотрите, что творят русские: ледяные избы на Обском море удивили иностранцев

Более 500 сибиряков собрались на Обском море 15 февраля, чтобы своими руками построить дома из снега
Алена КУЛЕШОВА
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Более 500 сибиряков собрались на Обском море 15 февраля, чтобы своими руками построить дома из снега.Более 500 сибиряков собрались на Обском море 15 февраля, чтобы своими руками построить дома из снега.
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Более 500 сибиряков собрались на Обском море 15 февраля, чтобы своими руками построить дома из снега. Соорудить себе иглу мог любой желающий: вероятно, за счет этого мероприятие и вышло таким масштабным. О фестивале «Город Эскимосов» стало известно не только в России, но и за рубежом.

— Посмотрите на эти скульптуры, созданные на конкурсе иглу-строительства в Новосибирске в России, в минувшие выходные, — сообщается на YouTube-канале зарубежного СМИ CBS Miami.

В видеоролике, опубликованном на этом канале можно увидеть сибиряков, с упоением строящих снежные хижины. Некоторые пришли на фестиваль целыми семьями, вместе с маленькими детьми. Напомним, гости могли также поучаствовать в конкурсе на самую красивую избушку, а также романтично встретить рассвет в своем снежном доме.

Ледяные избы на Обском море удивили иностранцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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