Сибирская строительная неделя: 70 новых объектов в городе Новосибирске

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:30:10+03:00

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Вчера в «Новосибирск Экспоцентре» состоялась торжественная церемония открытия Международной выставки «Сибирская строительная неделя - Siberian Building Week 2020». В рамках мероприятия проведена работа круглого стола «О повышении эффективности работ в сфере строительства и выполнении поставленных Президентом Российской Федерации задач при реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа».

В форуме приняли участие первые лица региона: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ», генеральный директор Фонда «ДОМ.РФ» Денис Филиппов, председатель правления государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

В прошлом году наш регион включился в реализацию всех 12 национальных проектов - строительная отрасль тоже активно участвует. Так, только по пяти национальным проектам - «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда» - ввод прошлого года составил 46 объектов.

Глава региона также отметил, что в Новосибирской области на особом контроле находится решение проблемы долгостроев. В 2019 году восстановлены права 2143 граждан по 13 проблемным объектам.

Объемы строительства по нацпроектам этого года масштабны - в планах 2020 года сдача не менее 70 социальных объектов. Будут построены 24 объекта в сфере образования, 44 объекта в сфере здравоохранения, объекты в сфере физкультуры и спорта, в том числе такие крупные, как завершение строительства регионального центра волейбола. Продолжится строительство нового Ледового дворца спорта.

В рамках форума состоялось подписание соглашения между Новосибирской областью и «ДОМ.РФ», Банком «ДОМ.РФ», Фондом «ДОМ.РФ». Сотрудничество направлено на реализацию планов региона в сфере строительства.