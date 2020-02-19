2020-02-19T13:45:20+03:00
Общество

В Новосибирске отец-одиночка попал под суд за арсенал с тротилом и гранатами

Мужчина хранил шесть пистолетов, тротил со взрывателем, за что получил условный срок
Никита МАНЬКО
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Пистолеты с глушителями, гранаты и тротил якобы нужны были для развлечения. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиПистолеты с глушителями, гранаты и тротил якобы нужны были для развлечения. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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Новосибирец собрал целый подпольный арсенал у себя дома. Он сам изготовил шесть пистолетов в квартире, а в гараже хранил гранаты и тротил со взрывателем. Суд вынес мягкий приговор — мужчина отделался условным сроком и штрафом.

Увлечение оружием оказалось больше, чем хобби для 40-летнего работника автосалона. Согласно материалам дела, С 2018 по 2019 год подсудимый собрал 881 патрон, изготовил 4 самодельных пистолета и собирался изготовить еще два — для этого уже подготовил два ствола, которые можно использовать. Оружие он хранил прямо в квартире дома на улице 2-я обская.

Некоторые пистолеты мужчина изготовил сам. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Некоторые пистолеты мужчина изготовил сам. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Во время обыска в гараже у 40-летнего мужчины нашли три гранаты РГД-5, более 100 грамм тротила со взрывателем, а также порох. Сам отец-одиночка полностью признал вину и раскаялся еще на стадии следствия.

- Подсудимый — почетный член одного из стрелковых клубов, любил пострелять. Ранее не судим, характеризуется положительно, в квартире жил с 17-летним сыном. Суд назначил три года лишения свободы условно и штраф в 110 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Дмитрий Зарипов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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