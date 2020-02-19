2020-02-19T10:50:55+03:00
Общество

«Нервы сдали»: сибирячка поскандалила с пенсионеркой, которая выбрасывала мусор из урны

Как утверждает женщина, пенсионерка заявила, что нечего ведро возле ее подъезда захламлять
Ульяна ДЖАНКОВА
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Бабушка намеренно разбрасывает мусор из урны по двору. Фото: стоп-кадрБабушка намеренно разбрасывает мусор из урны по двору. Фото: стоп-кадр
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В одном из районов Новосибирска во дворе между соседями произошел неприятный инцидент. Сибирячка, гуляя с собакой, собрала мусор во дворе и кинула его в урну, а бабушка вышла и все раскидала из корзины.

Девушка утверждает, что пенсионерка сделала это намеренно и уже не в первый раз: бабушка уверена, что мусорное ведро принадлежит ей, раз установлено рядом с подъездом, где она живет. А раз так — долой чужой хлам.

— Неадекватные бабули вытрепят нервы, сведут с ума совершенно бесплатно! Если серьезно, то ситуация простая. Эта бабка-хулиганка решила, что придомовая урна ее собственность и выбрасывать мусор туда нельзя, зато раскидывать его по территории нормально. И как вот с этим бороться! Довела меня до истерики! — рассказала возмущенная девушка.

Пожилая женщина считает, что люди, которые живут в других подъездах не могут кидать фантики в ее урну.

Пожилая женщина считает, что люди, которые живут в других подъездах не могут кидать фантики в ее урну.

Сибирячка сняла на видео упрямую бабушку. На видеозаписи слышно, что девушка на самом деле вышла из себя, она грубо обозвала пожилую женщину ненормальной.

— Нервы сдали, не первый раз уже. Открываешь дверь или в окно смотришь, а там это. Главное, я хожу за своими собаками дерьмо собираю, вижу, мусор разбросанный возле подъезда, выкидываю. А она его разбрасывает. Когда я покупала квартиру в небольшом доме, рассчитывала на тишину и покой. Оказывается, прогадала, — досадует девушка.

Сибирячке посоветовали обратиться в управляющую компанию. Возможно, сотрудники найдут слова, как объяснить бабушке, чтобы она не разбрасывала мусор.

В Новосибирске девушка поскандалила с бабушкой из-за мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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