«Хотела помочь одному, а вышла целая стая»: сибирячка случайно обнаружила убежище с котятами
Жительница Новосибирска Виктория Корф, проходя на днях по улице Римского-Корсакова, увидела котенка. Малыш быстро спрятался от нее в подвале одного из домов. Тогда девушка решила заглянуть туда — а там оказалась целая стая из семерых котят. Об этом девушка рассказала в паблике «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск».
— Все выглядывали, но боялись выйти. Недолго думая, я пошла до магазина, купила корм, чтоб хоть как-то им помочь. Высыпала корм в тарелочки и оставила. Тут по одному они вылезли наружу и ели с большим аппетитом — очень голодные, — поделилась с КП-Новосибирск Виктория.
По словам девушки, она не ожидала увидеть столько бездомных животных сразу. Девушка призналась, что одна не потянет всех животных: у нее уже есть дома кот. Сибирячка попросила помочь спасти малышей от голодной смерти.
— Я могу помочь немного финансово, оплатить стерилизацию или подобные процедуры, если кто-то согласится этим заняться, — пояснила Виктория.
Котята по-прежнему сидят в подвале у четвертого подъезда дома №12а по улице Римского-Корсакова.
ИСТОЧНИК KP.RU