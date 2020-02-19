2020-02-19T10:25:44+03:00
Дом. Семья

«Хотела помочь одному, а вышла целая стая»: сибирячка случайно обнаружила убежище с котятами

Теперь девушка не знает, что делать с малышами, и просит ей помочь
Надежда РЫЖКИНА
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Котят оказалось аж семеро: все ютятся в одном подвале. Фото: Виктория КорфКотят оказалось аж семеро: все ютятся в одном подвале. Фото: Виктория Корф
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Жительница Новосибирска Виктория Корф, проходя на днях по улице Римского-Корсакова, увидела котенка. Малыш быстро спрятался от нее в подвале одного из домов. Тогда девушка решила заглянуть туда — а там оказалась целая стая из семерых котят. Об этом девушка рассказала в паблике «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск».

— Все выглядывали, но боялись выйти. Недолго думая, я пошла до магазина, купила корм, чтоб хоть как-то им помочь. Высыпала корм в тарелочки и оставила. Тут по одному они вылезли наружу и ели с большим аппетитом — очень голодные, — поделилась с КП-Новосибирск Виктория.

По словам девушки, она не ожидала увидеть столько бездомных животных сразу. Девушка призналась, что одна не потянет всех животных: у нее уже есть дома кот. Сибирячка попросила помочь спасти малышей от голодной смерти.

— Я могу помочь немного финансово, оплатить стерилизацию или подобные процедуры, если кто-то согласится этим заняться, — пояснила Виктория.

Котята по-прежнему сидят в подвале у четвертого подъезда дома №12а по улице Римского-Корсакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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