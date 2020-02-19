2020-02-19T09:25:56+03:00
Спорт

«Единая Россия» организовала для юных фигуристов показ фильма «Лед-2»

Акцию приурочили к Дню защитника Отечества
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18 февраля в кинотеатре «Победа» прошел специальный показ фильма «Лед-2», зрителями которого стали юные новосибирские спортсмены.

- Постоять за Отечество можно не только с оружием в руках, но и добрым делом, благородным поступком, спортивными победами. И наши юные спортсмены очень нужны стране, потому что защищают интересы родной области и всей России на льду. Будьте опорой для ваших родителей, бабушек и дедушек, крепким плечом и надежной защитой! - отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе Александр Морозов.

Ребята очень эмоционально следили за событиями на экране. В финальной сцене весь зал дружно аплодировал выступлению героини фильма. Сестры Надя и Даша Сергеевы, воспитанницы школы фигурного катания имени В. Н. Кудрявцева, тоже оказались в числе зрителей.

- Меня очень тронула история про девочку, которая, несмотря на запреты, тайком училась кататься на коньках. Я очень переживала за нее, особенно в финальной сцене выступления, когда она выполняла очень сложные прыжки, - поделилась своими эмоциями одиннадцатилетняя фигуристка Надя, которая вместе со своей восьмилетней сестрой занимается у тренера Анастасии Масловой.

- Быстрых побед в жизни не бывает. Они достигаются упорным трудом, сильной волей, умением преодолевать трудности. День защитника Отечества, конечно, мужской праздник, но я хочу пожелать всем вам силы духа. Этот день объединяет честных, сильных и смелых. Вдохновляйтесь на достижение новых целей, и пусть этот праздник станет точкой отсчета новых свершений! - обратился к юным спортсменам президент Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области, депутат Совета депутатов города Новосибирска, член фракции «Единая Россия» Александр Тарасов.

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«Единая Россия» организовала для юных фигуристов показ фильма «Лед-2»
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