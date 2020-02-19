Сибирячка показала вымершие улицы Китая

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:12:27+03:00

Вымершие улицы Китая. В мегаполисе - Шэньчжэнь проживает более 11 миллионов человек.

Девушка не может вернуться домой из-за эпидемии

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Сибирячка Екатерина (имя изменено) находится сейчас в китайском городе Шэньчжэнь. Она рассказала КП-Новосибирск, что сейчас происходит в Поднебесной.

Улицы Шэньчжэня ограждены красными заборами.

В разгар эпидемии каждый житель дистрикта (района — прим.авт) получает специальное разрешение на выход и вход в этот дистрикт. Еще в городе введен строгий комендантский час.

Очередь за пропусками на выход из дистрикта.

— Без этого пропуска в район не пропускают. Попасть в чужой район — речи вообще нет. Сейчас это невозможно. Движение людей ограничивают по максимуму, — поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Екатерина.

У жителей Поднебесной проверяют температуру везде — в магазинах, метро, аптеках. Измеряют температуру специальными приборами в виде пистолетиков — наводят луч на голову.

В метро совсем никого нет.

— Даже просто можешь идти по улице, и могут подойти и проверить температуру. Если температура выше 37градусов, врачи сразу же госпитализируют, — говорят сибирячка.

Стоит отметить, что в городе Шэньчжэнь проживает более 11 миллионов человек. Практически все ограждено красным забором, возле банкоматов лежат салфетки, чтобы люди не трогали кнопки руками. На улицах стоят пункты досмотров.

На банкоматах стоят салфетки, чтобы люди не касались кнопок.

Супермаркеты ограничивают красной лентой, тем самым показывая, что работает только 1 вход. И в праздники режим не смягчается

— На китайский Новый год мы сидели по домам. Все магазины и центры закрылись, делать было нечего, — вспоминает Екатерина.

Несмотря на эпидемию, китайцы выставляют товар в открытом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU