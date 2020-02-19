2020-02-19T09:12:27+03:00
Общество

Сибирячка показала вымершие улицы Китая

Девушка не может вернуться домой из-за эпидемии
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Вымершие улицы Китая. В мегаполисе - Шэньчжэнь проживает более 11 миллионов человек.Вымершие улицы Китая. В мегаполисе - Шэньчжэнь проживает более 11 миллионов человек.
Изменить размер текста:

Сибирячка Екатерина (имя изменено) находится сейчас в китайском городе Шэньчжэнь. Она рассказала КП-Новосибирск, что сейчас происходит в Поднебесной.

Улицы Шэньчжэня ограждены красными заборами.

Улицы Шэньчжэня ограждены красными заборами.

В разгар эпидемии каждый житель дистрикта (района — прим.авт) получает специальное разрешение на выход и вход в этот дистрикт. Еще в городе введен строгий комендантский час.

Очередь за пропусками на выход из дистрикта.

Очередь за пропусками на выход из дистрикта.

— Без этого пропуска в район не пропускают. Попасть в чужой район — речи вообще нет. Сейчас это невозможно. Движение людей ограничивают по максимуму, — поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Екатерина.

У жителей Поднебесной проверяют температуру везде — в магазинах, метро, аптеках. Измеряют температуру специальными приборами в виде пистолетиков — наводят луч на голову.

В метро совсем никого нет.

В метро совсем никого нет.

— Даже просто можешь идти по улице, и могут подойти и проверить температуру. Если температура выше 37градусов, врачи сразу же госпитализируют, — говорят сибирячка.

Стоит отметить, что в городе Шэньчжэнь проживает более 11 миллионов человек. Практически все ограждено красным забором, возле банкоматов лежат салфетки, чтобы люди не трогали кнопки руками. На улицах стоят пункты досмотров.

На банкоматах стоят салфетки, чтобы люди не касались кнопок.

На банкоматах стоят салфетки, чтобы люди не касались кнопок.

Супермаркеты ограничивают красной лентой, тем самым показывая, что работает только 1 вход. И в праздники режим не смягчается

— На китайский Новый год мы сидели по домам. Все магазины и центры закрылись, делать было нечего, — вспоминает Екатерина.

Несмотря на эпидемию, китайцы выставляют товар в открытом виде.

Несмотря на эпидемию, китайцы выставляют товар в открытом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка показала вымершие улицы Китая
«Нужна была помощь»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Тюмени из-за приступа у пассажира
Стало известно, от чего умерла двухлетняя девочка, выпившая йогурт
Там страшное месиво: под Новосибирском в жуткой аварии с грузовиками погиб человек
«Все в огне, и они там кричат»: фельдшер и водитель «скорой» вытащили двух человек из горящего дома
«Сердце не выдержало»: в горящем доме погибла бабушка
Сибиряка, «заминировавшего» две ТЭЦ, будут судить: ему грозит 500 тысяч рублей штрафа
«Качусь прямо на дорогу»: молодая мама возмутилась опасному тротуару, скованному льдом
Прокуратура начала проверку после смерти семиклассницы в Бердске
«Ждем, когда нас порвут»: новосибирцев напугала собака, которая несла мертвого зайца в зубах
«Они меня обогнали»: массовое ДТП парализовало движение на улице Большевистская
«Тяжелая игра! Вратарь — молодец!»: ХК «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов из Казахстана
Глава СК России взял на контроль расследование дела о смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт
«Остался только пепел»: на пожаре заживо сгорели беременные маламуты со щенками
Советник главы МИД Ирана — о переговорах России и Турции: «Все основано на взаимодоверии»
«Жмутся к маме»: волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 18 февраля
Поиски новосибирца, пропавшего в старый Новый год, закончились трагедией
«Кто это сделал?»: сибиряки заметили в автобусах места, где у людей не помещаются ноги
«Я просто хотела в туалет»: охранники бара избили сибирячку и ее брата
Жители в панике: в Бердске хотят построить исправительную колонию