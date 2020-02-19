«Нужна была помощь»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Тюмени из-за приступа у пассажира

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:02:43+03:00

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В среду, 19 февраля, в Тюмени в 9.49 по местному времени совершил экстренную посадку самолет «Новосибирск-Москва». На борту авиалайнера плохо стало пассажиру. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино».

— Самолет авиакомпании «Нордавиа». Наши службы оперативно встретили самолет, в том числе и медики. Пассажира сняли с рейса и госпитализировали в больницу, — КП-Новосибирск рассказали в аэропорту.

В «Рощино» пассажиры пробыли недолго: в пределах часа. Им предоставили другой самолет. Они должны были вылететь в 10. 50 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU