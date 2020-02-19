2020-02-19T09:02:43+03:00
Происшествия

«Нужна была помощь»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Тюмени из-за приступа у пассажира

Самолет принадлежит авиакомпании «Нордавиа»
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Тюмени экстренно сел самолет из Новосибирска.В Тюмени экстренно сел самолет из Новосибирска.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В среду, 19 февраля, в Тюмени в 9.49 по местному времени совершил экстренную посадку самолет «Новосибирск-Москва». На борту авиалайнера плохо стало пассажиру. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино».

— Самолет авиакомпании «Нордавиа». Наши службы оперативно встретили самолет, в том числе и медики. Пассажира сняли с рейса и госпитализировали в больницу, — КП-Новосибирск рассказали в аэропорту.

В «Рощино» пассажиры пробыли недолго: в пределах часа. Им предоставили другой самолет. Они должны были вылететь в 10. 50 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка показала вымершие улицы Китая
«Нужна была помощь»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Тюмени из-за приступа у пассажира
Стало известно, от чего умерла двухлетняя девочка, выпившая йогурт
Там страшное месиво: под Новосибирском в жуткой аварии с грузовиками погиб человек
«Все в огне, и они там кричат»: фельдшер и водитель «скорой» вытащили двух человек из горящего дома
«Сердце не выдержало»: в горящем доме погибла бабушка
Сибиряка, «заминировавшего» две ТЭЦ, будут судить: ему грозит 500 тысяч рублей штрафа
«Качусь прямо на дорогу»: молодая мама возмутилась опасному тротуару, скованному льдом
Прокуратура начала проверку после смерти семиклассницы в Бердске
«Ждем, когда нас порвут»: новосибирцев напугала собака, которая несла мертвого зайца в зубах
«Они меня обогнали»: массовое ДТП парализовало движение на улице Большевистская
«Тяжелая игра! Вратарь — молодец!»: ХК «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов из Казахстана
Глава СК России взял на контроль расследование дела о смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт
«Остался только пепел»: на пожаре заживо сгорели беременные маламуты со щенками
Советник главы МИД Ирана — о переговорах России и Турции: «Все основано на взаимодоверии»
«Жмутся к маме»: волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 18 февраля
Поиски новосибирца, пропавшего в старый Новый год, закончились трагедией
«Кто это сделал?»: сибиряки заметили в автобусах места, где у людей не помещаются ноги
«Я просто хотела в туалет»: охранники бара избили сибирячку и ее брата
Жители в панике: в Бердске хотят построить исправительную колонию