«Нужна была помощь»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Тюмени из-за приступа у пассажира
Самолет принадлежит авиакомпании «Нордавиа»
В Тюмени экстренно сел самолет из Новосибирска.Фото: Александр ГЛУЗ
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В среду, 19 февраля, в Тюмени в 9.49 по местному времени совершил экстренную посадку самолет «Новосибирск-Москва». На борту авиалайнера плохо стало пассажиру. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино».
— Самолет авиакомпании «Нордавиа». Наши службы оперативно встретили самолет, в том числе и медики. Пассажира сняли с рейса и госпитализировали в больницу, — КП-Новосибирск рассказали в аэропорту.
В «Рощино» пассажиры пробыли недолго: в пределах часа. Им предоставили другой самолет. Они должны были вылететь в 10. 50 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU