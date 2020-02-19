Там страшное месиво: под Новосибирском в жуткой аварии с грузовиками погиб человек

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:31:34+03:00

От удара грузовики превратились в груду металлолома. Фото: ГУ МВД по НСО

От сильнейшего удара фуры разлетелись на части

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В среду, 19 февраля, около 10.30 под Новосибирском на трассе «Иртыш» произошло страшное ДТП. Там столкнулись два грузовика «MAN». Большегрузы врезались лоб в лоб.

Удар оказался таким сильным, что от машин едва ли что-то осталось — одни обломки.

В ДТП погиб один из водителей грузовика, второй — жив, получил травмы.

В ужасной аварии пострадали оба водителя. Фото: ГУ МВД по НСО

— На место выезжали аварийно-спасательная служба Новосибирской области и пожарный гарнизон Барабинска: они вытащили мужчин из-под завалов. Для других водителей открыли дополнительную полосу, чтобы они могли спокойно объехать место аварии. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области

По факту гибели человека проводится доследственная проверка.

Водителям понадобилась помощь спасателей. Фото: ГУ МВД по НСО

ИСТОЧНИК KP.RU