Там страшное месиво: под Новосибирском в жуткой аварии с грузовиками погиб человек
В среду, 19 февраля, около 10.30 под Новосибирском на трассе «Иртыш» произошло страшное ДТП. Там столкнулись два грузовика «MAN». Большегрузы врезались лоб в лоб.
Удар оказался таким сильным, что от машин едва ли что-то осталось — одни обломки.
В ДТП погиб один из водителей грузовика, второй — жив, получил травмы.
В ужасной аварии пострадали оба водителя. Фото: ГУ МВД по НСО
— На место выезжали аварийно-спасательная служба Новосибирской области и пожарный гарнизон Барабинска: они вытащили мужчин из-под завалов. Для других водителей открыли дополнительную полосу, чтобы они могли спокойно объехать место аварии. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области
По факту гибели человека проводится доследственная проверка.
Водителям понадобилась помощь спасателей. Фото: ГУ МВД по НСО
ИСТОЧНИК KP.RU