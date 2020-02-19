«Сердце не выдержало»: в горящем доме погибла бабушка

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:46:32+03:00

Возможно, пожилой женщине стало плохо еще до того, как ее дом вспыхнул

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 19 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска загорелся частный дом. Пожар случился на улице Дачное шоссе. В огне погибла 79-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— В 6:51 пожарные выехали на вызов. Горел одноэтажный дом с верандой из досок. По прибытии к месту вызова огонь был внутри дома, а также на кровле. При тушении пожара нашли 76-летнюю женщину без признаков жизни. Проводилась реанимация, безуспешно, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Как сообщают в МЧС, несколько дней назад соседи вызывали бабушке «скорую»: у нее был сердечный приступ. Возможно, и в этот раз пожилой женщине стало плохо и она не смогла вовремя выбежать из горящего дома.

Пожар тушили больше часа — только к 9 утра. Фото: ГУ МЧС по НСО

Полностью пожар ликвидировали только к 9 утра. Пожарным пришлось подвезти 6 цистерн: рядом с домом не было никаких водопроводных колонок.

На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU