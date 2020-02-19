Сибиряка, «заминировавшего» две ТЭЦ, будут судить: ему грозит 500 тысяч рублей штрафа
В Железнодорожный районный суд Новосибирска передано уголовное дело о ложном минировании ТЭЦ-3 ТЭЦ-5.
Дело было еще в сентябре 2019 года. Мужчина напился и решил позвонить на «горячую линию» в УФСБ по Новосибирской области. Оператору он сообщил, что якобы террористы готовят взрыв на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Сотрудник сразу передал сообщение службам. Была организованная массовая проверка теплоэлектроцентралей.
— Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ, по факту заведомого ложного сообщения о готовящемся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры Новосибирска, — говорится в сообщении пресс-службы Железнодорожного районного суда.
За хулиганство сибиряку грозит серьезное наказание: штраф до полумиллиона рублей или срок — до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU