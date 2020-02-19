Сибиряка, «заминировавшего» две ТЭЦ, будут судить: ему грозит 500 тысяч рублей штрафа

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:20:06+03:00

Сибиряк наврал о бомбе на на двух ТЭЦ, теперь его будут судить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Железнодорожный районный суд Новосибирска передано уголовное дело о ложном минировании ТЭЦ-3 ТЭЦ-5.

Дело было еще в сентябре 2019 года. Мужчина напился и решил позвонить на «горячую линию» в УФСБ по Новосибирской области. Оператору он сообщил, что якобы террористы готовят взрыв на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Сотрудник сразу передал сообщение службам. Была организованная массовая проверка теплоэлектроцентралей.

— Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ, по факту заведомого ложного сообщения о готовящемся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры Новосибирска, — говорится в сообщении пресс-службы Железнодорожного районного суда.

За хулиганство сибиряку грозит серьезное наказание: штраф до полумиллиона рублей или срок — до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU