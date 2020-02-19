«Качусь прямо на дорогу»: молодая мама возмутилась опасному тротуару, скованному льдом

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:26:44+03:00

Сибирячка утверждает, что один неловкий шаг и можно оказаться прямо под колесами машины

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Жительница Академгородка по имени Дарья пожаловалась на то, что пешеходный переход по улице Ильича не чистят уже два месяца. Людям трудно выйти к фонтану у торгового центра. По скользкой тропинке надо идти осторожно, есть риск скатиться на дорогу, где ездят машины.

— Уже два месяца не чистят пешеходный переход около ТЦ напротив фонтана. С ребенком пройти невозможно, пожилые люди падают. Сам переход — это узкая ледяная тропинка, по бокам скользкие скаты, — написала подписчица Дарья Кочубей в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск».

Корреспондент КП-Новосибирск связалась с Дарьей.

— Да, все снегопады не чищены были пешеходные переходы. Сегодня видела рабочих, они наполовину очистили пешеходный переход, но опять не полностью и качество конечно оставляет лучшего, то есть подход к пешеходному переходу по-прежнему не безопасен, — ответила женщина.

О ситуации рассказала и Юлия Далецкая — частая гостья Академгородка. По ее словам, снег с тропинки все-таки счищали пару раз, но этого явно недостаточно.

— Этот переход далеко не самый катастрофический. Но стратегически важный и мог бы быть в более приличном состоянии. Он точно требует к себе более пристального внимания, чем есть. Все идут из многоэтажного густого спального райончика в этот магазин и мимо него на конечную остановку. А тропка узенькая, как лыжня, и скользкая, — рассказала Юлия.

Юлия уверена, что в таких случаях лучше сразу обращаться к властям города — помощь придет по адресу быстрее.

КП-Новосибирск направил запрос в мэрию, чтобы узнать, будет ли полностью почищена тропинка.

ИСТОЧНИК KP.RU