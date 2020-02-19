Прокуратура начала проверку после смерти семиклассницы в Бердске
Прокуратура города Бердска взяла на контроль расследование смерти ученицы 7 класса лицея № 6 города Бердска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В ходе прокурорской проверки будет дана оценка состоянию профилактической работы органов системы профилактики правонарушений и учебного учреждения, в котором обучалась несовершеннолетняя. Также будет дана оценка состоянию указанной работы в отделе МВД России в г. Бердске и в других учебных учреждениях, — сообщают в прокуратуре.
Напомним, 17 февраля в Бердске госпитализировали ученицу 7 классе лицея №6. Как сообщил директор школы Зоя Родина, после уроков подросток встретилась с друзьями. Вдруг ей стало плохо. Дети вызвали «скорую». Девочку госпитализировали в реанимацию, спустя некоторое время она умерла. Причину смерти установит экспертиза. Расследуются детали произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU