2020-02-19T05:37:41+03:00
Общество

«Ждем, когда нас порвут»: новосибирцев напугала собака, которая несла мертвого зайца в зубах

Свидетелями жуткой картины стали жители города Обь
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцев напугала собака с зайцем в зуба.Новосибирцев напугала собака с зайцем в зуба.
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Под Новосибирском в городе Обь местных жителей напугал пес, который в зубах нес добычу — загрызенного насмерть зайца. Его он поймал в лесу. Новосибирцы сфотографировали собаку, а заодно и его логово. Там люди увидели маленьких щенков.

— Вот она, стая собак, обитающая в городе Обь на улице Железнодорожная, 8. В зубах у вожака стаи заяц не кролик, а дикий заяц. Так же на фото их логово с выводком. Скоро щенки подрастут, и стая увеличит поголовье, и вместо зайцев будет охотиться на людей. Будем ждать, когда собаки кого-нибудь порвут, — написали обеспокоенные жители в аккаунте revizor.nsk в Инстаграме.

Но многие встали на защиту животных.

Животное собака поймала в лесу, чтобы прокормить потомство.

Животное собака поймала в лесу, чтобы прокормить потомство.

— Если бы они хоть раз кинулись на кого-то, их бы уже отстреляли. Их нужно стерилизовать, поставить вакцины и все.

— Возьмите и накормите их, они же кушать хотят, вот и добывают себе еду. А как в диком мире? Животные охотятся на животных, только там они родились и выросли! А здесь виноваты люди, которые их бросили, а теперь другие люди хотят их убить за то, что они пытаются выжить.

Многие люди встали на защиту собак.

Многие люди встали на защиту собак.

— У нас в округе бегают собаки, цивилизованные. Даже по светофору, на зеленый переходят. Никого не торгуют. Магазинчики их подкармливают. Ну и я сегодня, не весь фарш донесла до дома.

— Собака в лесу поймала зайца для прокорма своего потомства. Что необычного? Ходите, своими камерами там тыкаете в морду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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