2020-02-19T05:23:55+03:00
Происшествия

«Они меня обогнали»: массовое ДТП парализовало движение на улице Большевистская

Пострадало пять машин, людям помощь медиков не понадобилась
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
На улице Большевистской столкнулись не меньше пяти машинНа улице Большевистской столкнулись не меньше пяти машинФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В среду утром, 19 февраля, в Октябрьском районе Новосибирск произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают в группе «АСТ-54», что у остановки «Мелькомбинат» столкнулись пять машин.

Сведений о пострадавших не поступало. Зато затруднено движение по улице Большевистской. По информации «2Гис», в том районе на дороге пробка 9 баллов.

По информации «2Гис», движение затруднено в обе стороны. Фото: «2Гис»

По информации «2Гис», движение затруднено в обе стороны. Фото: «2Гис»

Подписчики группы крайне раздосадованы. Новосибирцы переживают, что не успеют вовремя приехать на работу. А кто-то напротив радуется, что успел проскочить затор.

— Ну все, Большевичка встанет колом.

— В 8.30 там проезжал, стоят разбираются. На выезд из города пробки нет.

— Вовремя проскочил!

— А ведь я вместе с ними ехал. Виновники аварии меня на Бердском шоссе обогнали, и вот они приехали. Гонщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Качусь прямо на дорогу»: молодая мама возмутилась опасному тротуару, скованному льдом
Прокуратура начала проверку после смерти семиклассницы в Бердске
«Ждем, когда нас порвут»: новосибирцев напугала собака, которая несла мертвого зайца в зубах
«Они меня обогнали»: массовое ДТП парализовало движение на улице Большевистская
«Тяжелая игра! Вратарь — молодец!»: ХК «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов из Казахстана
Глава СК России взял на контроль расследование дела о смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт
«Остался только пепел»: на пожаре заживо сгорели беременные маламуты со щенками
Советник главы МИД Ирана — о переговорах России и Турции: «Все основано на взаимодоверии»
«Жмутся к маме»: волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 18 февраля
Поиски новосибирца, пропавшего в старый Новый год, закончились трагедией
«Кто это сделал?»: сибиряки заметили в автобусах места, где у людей не помещаются ноги
«Я просто хотела в туалет»: охранники бара избили сибирячку и ее брата
Жители в панике: в Бердске хотят построить исправительную колонию