«Они меня обогнали»: массовое ДТП парализовало движение на улице Большевистская

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:23:55+03:00

На улице Большевистской столкнулись не меньше пяти машин Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В среду утром, 19 февраля, в Октябрьском районе Новосибирск произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают в группе «АСТ-54», что у остановки «Мелькомбинат» столкнулись пять машин.

Сведений о пострадавших не поступало. Зато затруднено движение по улице Большевистской. По информации «2Гис», в том районе на дороге пробка 9 баллов.

По информации «2Гис», движение затруднено в обе стороны. Фото: «2Гис»

Подписчики группы крайне раздосадованы. Новосибирцы переживают, что не успеют вовремя приехать на работу. А кто-то напротив радуется, что успел проскочить затор.

— Ну все, Большевичка встанет колом.

— В 8.30 там проезжал, стоят разбираются. На выезд из города пробки нет.

— Вовремя проскочил!

— А ведь я вместе с ними ехал. Виновники аварии меня на Бердском шоссе обогнали, и вот они приехали. Гонщики.

ИСТОЧНИК KP.RU