«Они меня обогнали»: массовое ДТП парализовало движение на улице Большевистская
В среду утром, 19 февраля, в Октябрьском районе Новосибирск произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают в группе «АСТ-54», что у остановки «Мелькомбинат» столкнулись пять машин.
Сведений о пострадавших не поступало. Зато затруднено движение по улице Большевистской. По информации «2Гис», в том районе на дороге пробка 9 баллов.
По информации «2Гис», движение затруднено в обе стороны. Фото: «2Гис»
Подписчики группы крайне раздосадованы. Новосибирцы переживают, что не успеют вовремя приехать на работу. А кто-то напротив радуется, что успел проскочить затор.
— Ну все, Большевичка встанет колом.
— В 8.30 там проезжал, стоят разбираются. На выезд из города пробки нет.
— Вовремя проскочил!
— А ведь я вместе с ними ехал. Виновники аварии меня на Бердском шоссе обогнали, и вот они приехали. Гонщики.
ИСТОЧНИК KP.RU