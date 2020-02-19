2020-02-19T04:20:08+03:00
Спорт

«Тяжелая игра! Вратарь — молодец!»: ХК «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов из Казахстана

Сибиряки выиграли со счетом 2:1 в овертайме
Надежда РЫЖКИНА
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«Сибирь» забила вторую шайбу в овертайме, выиграв у «Барыса». Фото: Instagram«Сибирь» забила вторую шайбу в овертайме, выиграв у «Барыса». Фото: Instagram
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Во вторник вечером, 18 февраля, в Нур-Султане состоялся очередной выездной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились ХК «Сибирь» и ХК «Барыс» из Нур-Султана. В упорной борьбе сибиряки обыграли казахов со счетом 2:1.

Первую шайбу команда из Новосибирска забила только под конец основного времени, в третьем периоде — отличился Егор Миловзоров. Однако команда Казахстана сравняла счет под гудок финальной сирены.

Победу сибиряки вырвали в овертайме. Финский игрок в составе «Сибири» Юрки Йокипакка забил вторую шайбу и принес нашей команде победу.

После игры сами хоккеисты отметили, что матч был напряженным, игра далась им нелегко.

— Тяжелейший матч! — написали они в аккаунте клуба в Инстаграме.

А вот болельщики отметили, что игра была зрелищная. Болельщики были в восторге от матча. Фанаты отметили блестящую игру вратаря «Сибири» Алексея Красикова: он стойко отбивал шайбы в свои ворота.

— Леха, это твоя победа!!! Твоя шинель вся в дырках. А защита тебе помогла. Ребята, красавцы!

— Потрясающая игра. Красиков — классный вратарь.

— Настоящие чемпионы, больших побед вам, «Сибирь Чемпион»!

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Сибирь обыграла команду Барыс со счетом 2:1!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Тяжелая игра! Вратарь — молодец!»: ХК «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов из Казахстана
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