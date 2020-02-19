«Тяжелая игра! Вратарь — молодец!»: ХК «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов из Казахстана
Во вторник вечером, 18 февраля, в Нур-Султане состоялся очередной выездной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились ХК «Сибирь» и ХК «Барыс» из Нур-Султана. В упорной борьбе сибиряки обыграли казахов со счетом 2:1.
Первую шайбу команда из Новосибирска забила только под конец основного времени, в третьем периоде — отличился Егор Миловзоров. Однако команда Казахстана сравняла счет под гудок финальной сирены.
Победу сибиряки вырвали в овертайме. Финский игрок в составе «Сибири» Юрки Йокипакка забил вторую шайбу и принес нашей команде победу.
После игры сами хоккеисты отметили, что матч был напряженным, игра далась им нелегко.
— Тяжелейший матч! — написали они в аккаунте клуба в Инстаграме.
А вот болельщики отметили, что игра была зрелищная. Болельщики были в восторге от матча. Фанаты отметили блестящую игру вратаря «Сибири» Алексея Красикова: он стойко отбивал шайбы в свои ворота.
— Леха, это твоя победа!!! Твоя шинель вся в дырках. А защита тебе помогла. Ребята, красавцы!
— Потрясающая игра. Красиков — классный вратарь.
— Настоящие чемпионы, больших побед вам, «Сибирь Чемпион»!
ИСТОЧНИК KP.RU