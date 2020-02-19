Глава СК России взял на контроль расследование дела о смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:02:47+03:00

Глава СК поставил на контроль дело о смерти двухлетней девочки в больнице.

В конце января ребенок умер в больнице, диагноз до сих пор неизвестен

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Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на дело о смерти двухлетней Аделины из Новосибирска. Ребенок умер в больнице после того, как ее туда экстренно госпитализировали.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области тщательно провести расследование, подробно изучить детали произошедшего. Об этом говорится на сайте ведомства.

— Ход и результаты уголовного дела и доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, в конце января двухлетней Аделине из Новосибирска резко стало плохо после того, как она выпила йогурт. Девочку госпитализировали. Вскоре ей поставили диагноз «сахарный диабет». Ребенка направили для лечения в другую детскую больницу.

Маму девочки в реанимацию к ребенку не пустили, отправили домой ждать новостей, а утром сообщили, что дочка умерла. Что именно стало причиной смерти ребенка, неизвестно до сих пор. В гибели ребенка мама винит врачей и тот самый йогурт. Также она предполагает, что никто из медиков к девочке не подходил, якобы ребенок тихо умирал один.

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Новосибирские врачи не смогли спасти ребенка. Ее мама рассказала о последних минутах жизни маленькой Аделины. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU