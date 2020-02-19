«Остался только пепел»: на пожаре заживо сгорели беременные маламуты со щенками

19 Февр. 2020 2020-02-19T03:06:27+03:00

Это все, что осталось от дома где были породистые щенки и беременные собаки.

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Под Новосибирском сгорел дом, где в это время находилось 10 собак. В основном это были породистые щенки и беременные собаки. Хозяин животных Сергей занимался разведением маламутов. На время холодов он их временно переселил из вольеров в дом. Он и предположить не мог, что в одночасье лишиться всего: дома, любимцев и работы.

Две беременные собаки вот-вот должны были родить. Фото: ss_psih

— Утром я уехал в город по делам. Вернулся ближе к вечеру. На месте моего дома — пепелище. Дом прогорел до тла вместе с животными. В районе 5 километров ни души, поэтому никто не вызвал пожарных. В живых остались только брошенные дворняжки, которых я брал на передержку — помогал зоозащитникам. Около 20 собакам ночью экстренно пришлось искать пристанище, — рассказал КП-Новосибирск Сергей.

Мужчина до сих пор не может поверить в случившиеся. Сейчас он живет у знакомых. Говорит, у него осталась только одежда, в которой он был и все. Ему безумно жаль животных, там было две собаки, которые на днях должны были родить щенков.

Хозяин собак много лет разводил маламутов. Фото: ss_psih

По словам Сергея, несмотря на трагедию, идею разводить маламутов он не оставил, но скорее всего на том участке не будет строить дом, говорит, какое-то несчастливое место оказалось: буквально накануне пожара у него насмерть задавили собаку, может это был плохой знак, предупреждающий, что вскоре случится большое горе.

ИСТОЧНИК KP.RU