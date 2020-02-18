2020-02-18T23:18:01+03:00
Политика

Советник главы МИД Ирана — о переговорах России и Турции: «Все основано на взаимодоверии»

Советник главы МИД Ирана Мехди Санаи побывал на Ближневосточной конференции Валдайского клуба в Москве
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Советник главы МИД Ирана Мехди Санаи побывал на Ближневосточной конференции Валдайского клуба в Москве. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСоветник главы МИД Ирана Мехди Санаи побывал на Ближневосточной конференции Валдайского клуба в Москве. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Изменить размер текста:

Советник главы МИД Ирана Мехди Санаи побывал на Ближневосточной конференции Валдайского клуба. По его словам, несмотря на то, что его визит в Москву был ограничен конференцией, на ее открытой площадке ему удалось коротко пообщаться с замглавы МИД РФ Игорем Владимировичем Моргуловым.

В рамках конференции Мехди Санаи также дал интервью изданию NEWS.ru, в котором был, в частности, затронут и вопрос о прошедших в понедельник переговорах России и Турции по Идлибу.

— Насколько я знаю, созданные структуры, в частности астанинский формат и сочинский формат, по-прежнему получают поддержку от Ирана, России и Турции. Иногда бывает, что две стороны что-то решают между собой. Но все участники пытаются сохранить эти форматы. Эти процессы основываются на взаимодоверии. Обмен информацией идет между тремя сторонами, — пояснил советник главы МИД Ирана в ответ на вопрос журналиста о том, рассчитывает ли он на то, что Иран будет проинформирован об итогах этих переговоров.

Отметим, что IX Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2020 году проходила в Москве 17 и 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Советник главы МИД Ирана — о переговорах России и Турции: «Все основано на взаимодоверии»
«Жмутся к маме»: волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 18 февраля
Поиски новосибирца, пропавшего в старый Новый год, закончились трагедией
«Кто это сделал?»: сибиряки заметили в автобусах места, где у людей не помещаются ноги
«Я просто хотела в туалет»: охранники бара избили сибирячку и ее брата
Жители в панике: в Бердске хотят построить исправительную колонию
«Негде жить»: у новосибирских пенсионеров сгорел дом, за который они еще не выплатили кредит
«Тропинка узкая, фонарей нет»: сибиряки жалуются на дорогу до школы, по которой невозможно пройти
Российские нефтегазовые компании развиваются быстрее зарубежных конкурентов
Вирусолог раскритиковал суд над «коронавирусной беглянкой» из-за кварцевой лампы
«Школьница пошла на это за iPhone» - новосибирские соцсети облетело видео с групповым изнасилованием девочки
«Они нас краской травят»: сибиряки жалуются на подростков, разрисовавших их дом граффити
«Герои ругаются, спорят и даже дерутся»: в Новосибирске выступит Балет Монте-Карло
Вирусолог предлагает приравнять заражение коронавирусом к ВИЧ
В мэрии Новосибирска рассказали, как будут восстанавливать обвалившийся потолок в школе №109
«Все было в огне, валил дым»: из полыхающего дома чудом спаслась семья с четырьмя детьми
Начальник недоволен: пьяный грузчик угнал со склада «Газель» и попал на ней в ДТП
«Один задержан, другому помогают медики»: двое новосибирцев устроили потасовку на ОбьГЭСе
«Билайн» за 2019 год запустил и усилил 4G в 90 населенных пунктах Новосибирской области
«Я боюсь за своего ребенка!»: новосибирцы умоляют избавить их от наркоманов, которые колются прямо в подъезде
В Бердске семиклассница умерла после встречи с друзьями
Салют на 23 февраля в Новосибирске: когда и где посмотреть
«Это дико и ненормально!»: сына новосибирского общественника жестоко избили в центре города
«В рюкзаке — пачки из-под таблеток»: в ТЦ Академгородка обнаружили 17-летнего парня без сознания
«Выкинул его на снег»: полицейские задержали пугливого велосипедиста с подозрительным пакетом
«Лень ногами пять метров пройти»: мама с ребенком, паркующаяся на «зебре» у детсада, возмутила новосибирцев