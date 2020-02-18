Советник главы МИД Ирана — о переговорах России и Турции: «Все основано на взаимодоверии»

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:18:01+03:00

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Советник главы МИД Ирана Мехди Санаи побывал на Ближневосточной конференции Валдайского клуба. По его словам, несмотря на то, что его визит в Москву был ограничен конференцией, на ее открытой площадке ему удалось коротко пообщаться с замглавы МИД РФ Игорем Владимировичем Моргуловым.

В рамках конференции Мехди Санаи также дал интервью изданию NEWS.ru, в котором был, в частности, затронут и вопрос о прошедших в понедельник переговорах России и Турции по Идлибу.

— Насколько я знаю, созданные структуры, в частности астанинский формат и сочинский формат, по-прежнему получают поддержку от Ирана, России и Турции. Иногда бывает, что две стороны что-то решают между собой. Но все участники пытаются сохранить эти форматы. Эти процессы основываются на взаимодоверии. Обмен информацией идет между тремя сторонами, — пояснил советник главы МИД Ирана в ответ на вопрос журналиста о том, рассчитывает ли он на то, что Иран будет проинформирован об итогах этих переговоров.

Отметим, что IX Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2020 году проходила в Москве 17 и 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU