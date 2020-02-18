«Жмутся к маме»: волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:30:22+03:00

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На одной из новосибирских строек поселилась бездомная кошка. Рабочие не обращали внимания на животное, однако вскоре она решила преподнести им сюрприз и родила пятерых котят. Суровые строители поначалу были категоричны, и хотели избавиться от малышей, однако ни у одного из них просто не поднялась рука на беззащитных котят.

— Они понимали, что котят им девать некуда, подумывали даже о том, чтобы их утопить… Но в итоге никто из них так и не смог этого сделать. Поэтому, они приняли правильное решение, когда обратились к волонтерам. Так эта мама-кошка вместе с малышами и попала к нам в приют. И она, и котята чувствуют себя неплохо. Малыши, хоть и любопытные, но все равно часто жмутся к маме и друг к другу, а некоторые из них уже даже открыли глазки, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница из приюта «Кошачье царство» Татьяна Николаева. — По кошке видно, что она раньше была домашней, а на улице оказалась вынуждено. Может быть, сбежала сама, а может быть, ее выгнали, когда узнали про то, что она беременна. Такое, к сожалению, тоже часто бывает.

Волонтеры планируют искать для этой кошки и ее котят новых хозяев, когда малыши немного подрастут. По словам зоозащитников, на это потребуется около двух месяцев — пока она не перестанет кормить их молоком.

На данный момент, в приюте находится сразу несколько кошек, которые совсем недавно родили котят. И много других животных, нуждающихся в корме и медицинском обслуживании. Если вы хотите чем-то помочь приюту, то вы можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8-903-049-00-38 или перевести деньги на номер карты Сбербанка 4276 4404 6269 6326 на имя Александра Владимировича З.

Волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить.

ИСТОЧНИК KP.RU