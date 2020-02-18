2020-02-18T23:30:22+03:00
Общество

«Жмутся к маме»: волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить

Сейчас мама-кошка и ее малыши находятся в приюте и чувствуют себя неплохо
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Волонтеры планируют искать для этой кошки и ее котят новых хозяев, когда малыши немного подрастут. Фото: "Кошачье Царство"Волонтеры планируют искать для этой кошки и ее котят новых хозяев, когда малыши немного подрастут. Фото: "Кошачье Царство"
Изменить размер текста:

На одной из новосибирских строек поселилась бездомная кошка. Рабочие не обращали внимания на животное, однако вскоре она решила преподнести им сюрприз и родила пятерых котят. Суровые строители поначалу были категоричны, и хотели избавиться от малышей, однако ни у одного из них просто не поднялась рука на беззащитных котят.

— Они понимали, что котят им девать некуда, подумывали даже о том, чтобы их утопить… Но в итоге никто из них так и не смог этого сделать. Поэтому, они приняли правильное решение, когда обратились к волонтерам. Так эта мама-кошка вместе с малышами и попала к нам в приют. И она, и котята чувствуют себя неплохо. Малыши, хоть и любопытные, но все равно часто жмутся к маме и друг к другу, а некоторые из них уже даже открыли глазки, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница из приюта «Кошачье царство» Татьяна Николаева. — По кошке видно, что она раньше была домашней, а на улице оказалась вынуждено. Может быть, сбежала сама, а может быть, ее выгнали, когда узнали про то, что она беременна. Такое, к сожалению, тоже часто бывает.

Волонтеры планируют искать для этой кошки и ее котят новых хозяев, когда малыши немного подрастут. По словам зоозащитников, на это потребуется около двух месяцев — пока она не перестанет кормить их молоком.

На данный момент, в приюте находится сразу несколько кошек, которые совсем недавно родили котят. И много других животных, нуждающихся в корме и медицинском обслуживании. Если вы хотите чем-то помочь приюту, то вы можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8-903-049-00-38 или перевести деньги на номер карты Сбербанка 4276 4404 6269 6326 на имя Александра Владимировича З.

Волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Советник главы МИД Ирана — о переговорах России и Турции: «Все основано на взаимодоверии»
«Жмутся к маме»: волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 18 февраля
Поиски новосибирца, пропавшего в старый Новый год, закончились трагедией
«Кто это сделал?»: сибиряки заметили в автобусах места, где у людей не помещаются ноги
«Я просто хотела в туалет»: охранники бара избили сибирячку и ее брата
Жители в панике: в Бердске хотят построить исправительную колонию
«Негде жить»: у новосибирских пенсионеров сгорел дом, за который они еще не выплатили кредит
«Тропинка узкая, фонарей нет»: сибиряки жалуются на дорогу до школы, по которой невозможно пройти
Российские нефтегазовые компании развиваются быстрее зарубежных конкурентов
Вирусолог раскритиковал суд над «коронавирусной беглянкой» из-за кварцевой лампы
«Школьница пошла на это за iPhone» - новосибирские соцсети облетело видео с групповым изнасилованием девочки
«Они нас краской травят»: сибиряки жалуются на подростков, разрисовавших их дом граффити
«Герои ругаются, спорят и даже дерутся»: в Новосибирске выступит Балет Монте-Карло
Вирусолог предлагает приравнять заражение коронавирусом к ВИЧ
В мэрии Новосибирска рассказали, как будут восстанавливать обвалившийся потолок в школе №109
«Все было в огне, валил дым»: из полыхающего дома чудом спаслась семья с четырьмя детьми
Начальник недоволен: пьяный грузчик угнал со склада «Газель» и попал на ней в ДТП
«Один задержан, другому помогают медики»: двое новосибирцев устроили потасовку на ОбьГЭСе
«Билайн» за 2019 год запустил и усилил 4G в 90 населенных пунктах Новосибирской области
«Я боюсь за своего ребенка!»: новосибирцы умоляют избавить их от наркоманов, которые колются прямо в подъезде
В Бердске семиклассница умерла после встречи с друзьями
Салют на 23 февраля в Новосибирске: когда и где посмотреть
«Это дико и ненормально!»: сына новосибирского общественника жестоко избили в центре города
«В рюкзаке — пачки из-под таблеток»: в ТЦ Академгородка обнаружили 17-летнего парня без сознания
«Выкинул его на снег»: полицейские задержали пугливого велосипедиста с подозрительным пакетом
«Лень ногами пять метров пройти»: мама с ребенком, паркующаяся на «зебре» у детсада, возмутила новосибирцев