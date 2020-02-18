2020-02-18T21:33:32+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 18 февраля

Автомобилистов просят не оставлять свои машины на ночь вдоль дороги
Алена КУЛЕШОВА
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Зима в Новосибирске в 2020 году выдалась очень снежной.Зима в Новосибирске в 2020 году выдалась очень снежной.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Зима в Новосибирске в 2020 году выдалась очень снежной. Сугробы на дорогах и тротуарах города стали одной из самых главных проблем для жителей города. Некоторые люди уверяли, что по дорогам в определенных районах буквально приходится пробираться, а пройти там после оттепели стало еще сложнее. Однако мэрия продолжает активно работать над этим процессом. Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске в ночь с 18 на 19 февраля.

— Сегодня, в ночную смену, снег вывезут с таки улиц, как: Крылова (от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной); Советская (от Вокзальной магистрали до ул. Челюскинцев); Плановая; Дуси Ковальчук (от ДК им. Кирова до ул. Нарымской); Волочаевская (от ул. Толбухина до Гусинобродского шоссе); Гурьевская (от ул. Кирова до ул. Зыряновской); Мира; Прокопьевская; Ватутина; Васильковая; Богдана Хмельницкого (от ул. Бардина до 1-го Краснодонского переулка), а также с эстакады на ул. Выборной и Бердского шоссе (от остановки «1-й Разъезд» до остановки «Поселок РМЗ»).

Автомобилистов просят не оставлять свои машины на ночь вдоль дороги — они могут помешать работа спецтехники.

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 18 февраля
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