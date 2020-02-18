Поиски новосибирца, пропавшего в старый Новый год, закончились трагедией

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропавшего в Новосибирске 14 января мужчину нашли погибшим. Он долгое время не выходил на связь с родственниками, поэтому искать его начали только в феврале.

По словам поисковиков, мужчина перестал выходить на связь с родными с 14 января. Однако он жил отдельно от них, и заметить его пропажу и обратиться за помощью они смогли не сразу. Мужчину искали сотрудники полиции и волонтеры. Поисковой отряд «Маяк» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 37-летний мужчина пропал в день старого нового года — 14 января. Об обстоятельствах его исчезновения и местонахождении все эти дни ничего не известно. Неизвестным также оставалось то, во что был одет пропавший мужчина. Тем не менее, как стало известно КП-Новосибирск, погибшего сибиряка нашли сотрудники полиции в черте города, а его смерть не носила криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU