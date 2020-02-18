2020-02-18T19:17:37+03:00
Общество

«Кто это сделал?»: сибиряки заметили в автобусах места, где у людей не помещаются ноги

Фотография таких сидений появилась в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Судя по фото, пассажир, который решит занять эти места, вынужден будет буквально поджимать колени к груди. Фото: https://www.facebook.comСудя по фото, пассажир, который решит занять эти места, вынужден будет буквально поджимать колени к груди. Фото: https://www.facebook.com
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Новосибирцев удивили неудобные сидения в автобусе, где толком нельзя поставить ноги. Судя по фото, пассажир, который решит занять эти места, вынужден будет буквально поджимать колени к груди.

— Это автобус 16 маршрута. Вот такие оригинальные решения можно встретить в нашем общественном транспорте. Просто без комментариев: это запредельная забота об удобстве пассажиров. Интересно, тот, кто это одобрил, о чем думал? — иронизирует сибирячка в группе «Новосибирск» в Фейсбуке.

В комментариях под постом женщины, многие сибиряки согласились с ее точкой зрение. Отметив, что тоже не могут себе представить, почему сиденья были сконструированы именно подобным образом:

— Действительно, как это так можно было сделать?

— Да хорошо, что хоть такой автобус ходит, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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