2020-02-18T18:03:43+03:00
Общество

«Негде жить»: у новосибирских пенсионеров сгорел дом, за который они еще не выплатили кредит

Вместе с домом сгорели абсолютно все вещи пожилой пары
Алена КУЛЕШОВА
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В деревне под Новосибирском сгорел частный дом — пожилая пара осталась буквально без крыши над головой. Фото: Предоставлено героями публикацииВ деревне под Новосибирском сгорел частный дом — пожилая пара осталась буквально без крыши над головой. Фото: Предоставлено героями публикации
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В деревне Байкал под Новосибирском сгорел частный дом — пожилая пара осталась буквально без крыши над головой. Супруги абсолютно растеряны и не знают, что им делать дальше, ведь за этот дом они еще даже не выплатили кредит.

— Когда случился пожар, моя подруга Галина и ее муж были на работе, огонь заметили соседи. Они и вызвали пожарных: пламя в итоге потушить удалось, но постройка и все, что было внутри нее — полностью уничтожено. У них не осталось ничего: ни мебели, ни вещей, да буквально даже надеть нечего! А ведь они еще не доплатили кредит за этот дом, там около 200 тысяч осталось, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Корнеева, подруга Галины. — Это все просто ужасно, я даже помню, как позвонила подруге в тот день, а они как раз с мужем возвращались с работы. И она мне тогда сказала: «Мне передали, что все сгорело, но я в это не верю».

Другого жилья, кроме сгоревшего дома, у супругов не было. Фото: Предоставлено героями публикации

Другого жилья, кроме сгоревшего дома, у супругов не было. Фото: Предоставлено героями публикации

Другого жилья, кроме сгоревшего дома, у супругов не было. Пока что они разместились в доме у Ольги. В скором времени они должны съездить в пожарную часть, чтобы забрать справку, подтверждающую случившееся и получить какое-либо временное жилье.

— Им еще, вроде как, обещали участок земельный, но это все еще пока не точно, надо выяснять. Моя подруга сейчас просто в шоке, она до сих пор не может свыкнуться с мыслью о том, что все это правда. Я знала, что сама она за помощью не обратится, но она им сейчас нужна как никогда. В первую очередь, конечно, вещи первой необходимости нужны. Та же одежда, да обувь. Мы будем благодарны за любую помощь!

Если вы готовы помочь этим людям, вы можете связаться с Ольгой по номеру телефона 8-983-300-35-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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