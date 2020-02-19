«Дочь с ребеноком из дома не выходит»: семья школьника, которого подозревают в убийстве, боится мести

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:58:27+03:00

Как оказалось, подростки, у которых недавно родился ребенок, никуда не сбегали после трагедии

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Следователи завели уголовное дело на 16-летнего ученика школы №169 Дмитрия ( имя изменено - прим.авт.), которого подозревают в убийстве соперника из ревности. Поводом стала переписка «ВКонтакте», где Дмитрий предложил 17-летнему приятелю «разобраться с соперником». Напомним, предметом конфликта стала 16-летняя девушка, которая бросила своего парня, а потом вернулась к нему и родила ребенка.11 января был убит 19-летний парень, к которому и уходила школьница. Якобы его убийство и заказал Дмитрий.

Однако родные парня уверяют: он в этой истории не замешан:

— Он трусоват для такого. Моя дочка даже взрослее, чем он — многому его учит. Дмитрий лишь написал «ВКонтакте», попросил «поговорить», а потом в школе хвастался этим. Конечно, у него были конфликты с одноклассниками, и все перевернули, будто он убил из ревности. Он не соучастник убийства, хотя следователи подозревают его в пособничестве и завели дело, — рассказала КП-Новосибирск будущая теща Дмитрия Оксана.

Родственники 16-летней мамы опровергли и ту информацию, что пара сбежала: она все так же воспитывает ребенка, учится в вечерней школе и живет дома. Дмитрий живет у мамы и отчима и никуда не сбегал. Но есть другая проблема — семья опасается подростковой мести.

— Лена говорит, что кто-то заходил в подъезд, стоял за дверью квартиры и шептался, пытался зайти в квартиру. Какой замысел у этих ребят был — не ясно. Дочь видела незнакомые машины. Сейчас дочь с ребенком не выходит на улицу, — сообщила Оксана.

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ИСТОЧНИК KP.RU