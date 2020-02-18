Российские нефтегазовые компании развиваются быстрее зарубежных конкурентов

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:57:47+03:00

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В России продолжает активно развиваться цифровизация нефтегазовой сферы. По словам помощника руководителя администрации президента РФ Кирилла Молодцова, определенные компании в нашей стране развиваются в этой отрасли гораздо быстрее, нежели за рубежом.

— Для нас сейчас приоритетно иметь возможность оцифровывать все необходимое в действующих месторождениях. В каком-то смысле, это даже можно назвать инвентаризацией, — цитирует Кирилла Молодцова издание NEWS.ru.

По словам Кирилла, вопросы цифрового моделирования для нас — не самая простая область. Задачи, которые в ней ставятся — не из легких, однако, в настоящее время, они успешно решаются. Он также отметил, что в России существует проблема с нехваткой отечественного программного обеспечения. Тем не менее, по его словам, государство активно работает над этим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU