«Я просто хотела в туалет»: охранники бара избили сибирячку и ее брата

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:26:24+03:00

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Инцидент в одном из баров Новосибирска, когда сибирячка Яна стояла в очереди в женский туалет. Пока там наводила порядок уборщица, желающих попасть в уборную набралось много.

— Я обратилась к охране, чтобы нам открыли мужской туалет и пустили туда. В ответ на это я услышала грубость. Охрана начала меня выталкивать в одной футболке, без сумки и номерка в холодный тамбур, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Яна.

В тамбуре охранник начал заламывать девушке руки и тыкать лицом в холодное стекло. После этого началась потасовка, во время которой младшему брату девушки, который хотел заступиться за нее, разбили лицо.

— Мы вызвали полицию, скорую. Заявление уже написано, будем подавать иск в суд, — говорит девушка.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Она была пьяная»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с баром, где произошел инцидент. Там рассказали о своей версии конфликта:

— Гостья, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, собралась посетить мужской туалет. В этот момент девушку держал под руки сопровождающий ее молодой человек. Охранник заведения воспрепятствовал нахождению гостьи в мужском туалете. В ответ девушка расстегнула перед ним ширинку брюк и пыталась применить физическую силу.

По словам администраторов, виновницу инцидента сопроводили к гардеробу, чтобы избежать возможных конфликтов. Друзья девушки также пытались предотвратить потасовку, на что она не обращала внимания, продолжая провоцировать и кидаться на сотрудников заведения.

— Мы рассматриваем возможность подачи иска на возмещение репутационных издержек, нанесенных данным отзывом, — комментируют в баре.

ИСТОЧНИК KP.RU