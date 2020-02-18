«Они нас краской травят»: сибиряки жалуются на подростков, разрисовавших их дом граффити

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:25:38+03:00

Люди утверждают, что молодые люди ведут себя нагло и не хотят уходить. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Однако в соцсетях многие люди вступились за юных «художников»

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Новосибирцы жалуются на подростков-граффистов, которые разрисовали их дом. Люди утверждают, что молодые люди ведут себя нагло и не хотят уходить.

— Я живу в доме по улице Орджоникидзе. За последние 1,5 недели у нас на стене уже четвертый раз подряд рисуют граффити. Молодые люди, которые это делают, ведут себя нагло и уходить совсем не хотят, — написала сибирячка в паблике ВКонтакте «Инцидент Новосибирск». — На наши слова о том, что мы их не просили нам ничего разрисовать, что они нас этими запахами краски травят, подростки не реагируют. Уходят, только когда мы вызываем полицию.

По словам женщины, большинство жильцов дома — пенсионеры, и каждый раз скидываться на то, чтобы закрашивать эти граффити, у них возможности нет. Кроме того, сибирячка отмечает, что некоторых «художников» вряд ли можно будет полностью привлечь к ответу, ведь они, вероятнее всего, несовершеннолетние.

В комментариях под постом многие люди поддержали девушку и написали о том без спроса разрисовывать стены чужих домов — не лучшая затея:

— Граффити хороши там, где они уместны.

— Это не граффити, а обычный вандализм.

Однако некоторые люди заступились за подростков, утверждая, что яркие рисунки выглядят намного лучше скучных серых домов и совсем не портят их внешний вид:

— Как по мне, это лучше, чем «серые муравейники».

— А по-моему, вышло красиво и ярко. Лучше, чем обычные серые стены, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU