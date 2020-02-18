2020-02-18T18:03:50+03:00
Общество

Жители в панике: в Бердске хотят построить исправительную колонию

Сибиряки не хотят с этим мириться
Анна ПАШАГИНА
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Раньше на базе военного городка базировался спецназ ГРУ.Раньше на базе военного городка базировался спецназ ГРУ.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Бердска негодуют: на территории военной части хотят построить трудовую исполнительную колонию. Об этом в редакцию КП-Новосибирск сообщили жители и общественники города.

— Военная часть пустовала около 5 лет. В 2016 году там планировали открыть авиационный колледж, потом хотели сделать военно-патриотический центр. Только, видимо, в этом отказали, раз приняли решение открывать колонию, — рассказала КП-Новосибирск активистка Наталья Слесарева.

Жители Бердска недоумевают: военный городок находится почти в центре города и окружен жилыми массивами, и почему здесь разрешили сделать колонию.

— Мы хотели, чтобы нам разрешили митинг на эту тему, не не получили разрешения, — говорит женщина.

Корреспондент КП-Новосибирск отправил запрос в администрацию города Бердска, чтобы узнать о судьбе военного городка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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