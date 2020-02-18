2020-02-18T12:41:10+03:00
Звезды

«Герои ругаются, спорят и даже дерутся»: в Новосибирске выступит Балет Монте-Карло

На новосибирской сцене выступят звезды Балета Монте-Карло Екатерина Петина, Матей Урбан, Алессандра Тоньолони и Франческо Мариоттини
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Источником вдохновения для Жана-Кристофа Майо стала музыка российского композитора Дмитрия Шостаковича. Фото: novat.nsk.ruИсточником вдохновения для Жана-Кристофа Майо стала музыка российского композитора Дмитрия Шостаковича. Фото: novat.nsk.ru
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19 — 21 февраля в НОВАТе — большая премьера мирового масштаба. На большой сцене нашего театра Балет Монте-Карло из Монако представит постановку «Укрощение строптивой». 18 февраля, накануне премьеры, постановщик и главный балетмейстер спектакля рассказали о том, что их вдохновило на постановку.

Жан-Кристоф Майо — постановщик балета — поставил «Укрощение строптивой» в 2013 году специально для Большого театра России. Уже позже спектакль был адаптирован для труппы Балета Монте-Карло.

— Несколько лет назад я сам танцевал в постановке «Укрощение строптивой». Однажды дал себе обещание, что поставлю балет, когда увижу героя, соответствующего моим ожиданиям, — рассказывает руководитель французской балетной труппы Жан-Кристоф Майо.

Пьеса Шекспира «Укрощение строптивой» была впервые поставлена на балетной сцене в 1969 году труппой Штутгартского балета. Тогда балет исполняли под музыку Скарлатти в аранжировке Штольце.

Источником вдохновения для Жана-Кристофа Майо стала музыка российского композитора Дмитрия Шостаковича.

— Именно музыке Шостаковича удалось создать альянс между моим ощущением пьесы и русским народом, для которого я в первую очередь и ставил балет, — комментирует Жан-Кристоф Майо. — Мне было сложно выбрать музыкальные фрагменты из многообразия произведений Шостакович. Балет должен быть единым полотном, будто бы композитор сам написал его.

На новосибирской сцене выступят звезды Балета Монте-Карло Екатерина Петина, Матей Урбан, Алессандра Тоньолони и Франческо Мариоттини.

— Это и есть настоящая искренняя любовь: герои ругаются, спорят и даже дерутся. Но все, что они делают, делают в любви, — делится своими ощущениями балерина французской труппы Алессандра Тоньолони.

Жан-Кристоф Майо отмечает, что это его первый визит в Сибирь. Он горд и рад быть здесь.

В репертуаре Балета Монте-Карло есть легендарные балеты «Щелкунчик», «Золушка», «Лебединое озеро». Постановки отличает не только самобытная хореография, но и невероятная сценография. Жан-Кристоф Майо сказал, что задумывается над уменьшением масштаба декораций, чтобы иметь возможность гастролировать с балетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Герои ругаются, спорят и даже дерутся»: в Новосибирске выступит Балет Монте-Карло
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