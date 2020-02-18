«Все было в огне, валил дым»: из полыхающего дома чудом спаслась семья с четырьмя детьми

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:01:34+03:00

В Калининском районе загорелся дом, где было четверо детей.

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В Калининском районе Новосибирска во вторник, 18 февраля, вспыхнул дом на две семьи. Это случилось по улице Кропоткина. Когда пожарные приехали, дом полностью был охвачен огнем, валил густой черный дым.

— Пожар в шлакоблочном доме на двух хозяев на улице Кропоткина. К моменту прибытия пожарных, здание было полностью охвачено огнем. Жильцы одной из квартир — двое взрослых и четыре ребенка успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Люди успели спастись, помощь медиков не понадобилась.

Пожарным удалось быстро справиться с открытым огнем, чтобы не загорелись соседние жилые дома. Помощь медиков никому не понадобилась.

На месте ЧП пожарные продолжают проливку и разбор конструкций. Дознавателям предстоит узнать, по какой причине жилой дом загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU