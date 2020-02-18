В мэрии Новосибирска рассказали, как будут восстанавливать обвалившийся потолок в школе №109
В мэрии Новосибирска ответили КП-Новосибирск, что собираются делать со стеной и потолком, где обвалилась штукатурка в школе № 109 в Кировском районе. Стены в школе уже очищены от мокрой штукатурки — теперь их сушат.
Стены в школе уже очищены от мокрой штукатурки — теперь их сушат.
— На сегодняшний день руководство школы № 109 организовало ежевечернее проветривание на этаже. Для проветривания чердачного помещения открыты все слуховые окна. Над помещениями, где обнаружены протечки, подготовлена пароизоляция для скапливания конденсата. После удаления избыточной влаги и просушки штукатурки будут выполнены ремонтно-восстановительные работы, — рассказали в пресс-службе мэрии.
В администрации объяснили, что на чердаке школы нет вентиляции, поэтому на трубопроводе, который проходит под потолком, собиралась вода. Из-за резких перепадов температур на внешнем скате крыши то появлялась, то исчезала наледь. Вода от растаявшего льда из-за неправильно сконструированной крыши подтекала на стену внутри.
Напомним, на днях школьников и их родители напугали стены и потолок в школе № 109 — там отсырела и отвалилась штукатурка. Директор школы заверила, что уже проводят ремонт, а ученикам ничего не угрожает.
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ИСТОЧНИК KP.RU