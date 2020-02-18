2020-02-18T12:02:20+03:00
Общество

В мэрии Новосибирска рассказали, как будут восстанавливать обвалившийся потолок в школе №109

О капитальном ремонте речь не идет
Надежда РЫЖКИНА
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Со стен убрали мокрую штукатурку и устроили проветриваниеСо стен убрали мокрую штукатурку и устроили проветриваниеФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В мэрии Новосибирска ответили КП-Новосибирск, что собираются делать со стеной и потолком, где обвалилась штукатурка в школе № 109 в Кировском районе. Стены в школе уже очищены от мокрой штукатурки — теперь их сушат.

Стены в школе уже очищены от мокрой штукатурки — теперь их сушат.

— На сегодняшний день руководство школы № 109 организовало ежевечернее проветривание на этаже. Для проветривания чердачного помещения открыты все слуховые окна. Над помещениями, где обнаружены протечки, подготовлена пароизоляция для скапливания конденсата. После удаления избыточной влаги и просушки штукатурки будут выполнены ремонтно-восстановительные работы, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации объяснили, что на чердаке школы нет вентиляции, поэтому на трубопроводе, который проходит под потолком, собиралась вода. Из-за резких перепадов температур на внешнем скате крыши то появлялась, то исчезала наледь. Вода от растаявшего льда из-за неправильно сконструированной крыши подтекала на стену внутри.

Напомним, на днях школьников и их родители напугали стены и потолок в школе № 109 — там отсырела и отвалилась штукатурка. Директор школы заверила, что уже проводят ремонт, а ученикам ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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