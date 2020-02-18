Начальник недоволен: пьяный грузчик угнал со склада «Газель» и попал на ней в ДТП

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:24:03+03:00

Напившись, грузчик увел машину со склада, где сам же и работал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Новосибирске грузчик «под градусом» угнал со склада «Газель». Как потом мужчина пояснил полицейским, злого умысла у него не было, якобы покатался бы и вернул.

— В ночь с 15 на 16 февраля со склада по улице неизвестный похитил автомобиль «Газель». Вскоре злоумышленник на улице Фрунзе совершил ДТП и был задержан инспекторами ДПС. Задержанным оказался ранее не судимый 22-летний житель Новосибирска, работающий на этом складе грузчиком, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также пояснили, что в «Газели» не было никакого ценного груза. Выяснилось, что мужчина сел за руль после того, как выпил, а еще у него не было водительских прав. Цели похитить машину — тоже.

За свою выходку грузчика для начала посадили в спецприемник. Там он проведет трое суток.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU