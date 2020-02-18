Начальник недоволен: пьяный грузчик угнал со склада «Газель» и попал на ней в ДТП
В Новосибирске грузчик «под градусом» угнал со склада «Газель». Как потом мужчина пояснил полицейским, злого умысла у него не было, якобы покатался бы и вернул.
— В ночь с 15 на 16 февраля со склада по улице неизвестный похитил автомобиль «Газель». Вскоре злоумышленник на улице Фрунзе совершил ДТП и был задержан инспекторами ДПС. Задержанным оказался ранее не судимый 22-летний житель Новосибирска, работающий на этом складе грузчиком, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве также пояснили, что в «Газели» не было никакого ценного груза. Выяснилось, что мужчина сел за руль после того, как выпил, а еще у него не было водительских прав. Цели похитить машину — тоже.
За свою выходку грузчика для начала посадили в спецприемник. Там он проведет трое суток.
Также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU