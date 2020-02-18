2020-02-18T11:01:18+03:00
Общество

«Один задержан, другому помогают медики»: двое новосибирцев устроили потасовку на ОбьГЭСе

О драке в полицию сообщили очевидцы
Надежда РЫЖКИНА
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В полицию сообщили о драке между двумя мужчинамиВ полицию сообщили о драке между двумя мужчинамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 18 февраля, драка между мужчинами переполошила жителей ОбьГЭСа. Все произошло перекрестке улиц Гидромонтажной и Софийской. Там двое мужчин подрались.

Как рассказали КП-Новосибирск, у них есть сообщение по этому случаю. В дежурную часть позвонила женщина. Она живет неподалеку от места происшествия.

— Информация о драке есть. Сообщение в полицию поступило от местной жительницы. На место выехали сотрудники полиции, установлено, что между двумя гражданами около 40 лет произошла драка. Сейчас один из них задержан полицией, второй обратился за медицинской помощью, травма лица у него, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте драки работают полицейские: они выясняют, что именно произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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