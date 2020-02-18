2020-02-18T10:43:41+03:00
Умные вещи

«Билайн» за 2019 год запустил и усилил 4G в 90 населенных пунктах Новосибирской области

По итогам 2019 года ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») увеличило зону покрытия 4G (LTE) в Новосибирской области в 1,5 раза, что позволило выйти на новый уровень качества связи на территории
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В прошлом году «Билайн» впервые запустил, а также усилил высокоскоростной мобильный интернет 4G в 90 населенных пунктах, расположенных в 24 районах Новосибирской области. Связь была усилена в крупных районных центрах: Багане, Барабинске, Болотном, Венгерово, Верх-Туле, Здвинске, Каргате, Колывани, Коченево, Кочках, Красноозерском, Куйбышеве, Купино, Мошково, Кудряшовском, Краснообске, Криводановке, Сузуне, Татарске, Тогучине, Убинском, Усть-Тарске, Черепаново, Чистоозерном, а также в сравнительно небольших населенных пунктах области. В течение года на 44 улицах в самом Новосибирске, в Бердске, Искитиме, на территории аэропорта Толмачево были значительно усовершенствованы качество и стабильность интернет-соединения в сетях 4G.

Особое внимание при запуске 4G в Новосибирской области было уделено популярным направлениям для дачного отдыха.

Виктор Кочетов, территориальный управляющий «Билайн» в Новосибирской области:

- В Новосибирске, городе, который так стремительно растет и развивается, связь не просто должна постоянно быть на высоком уровне - она должна предвосхищать потребности жителей мегаполиса и окружать их 24 часа в сутки. В текущем году Новосибирск и область станут одними из приоритетных территорий для дальнейшего расширения зоны покрытия 4G «Билайн» в России. Мы сфокусируемся на обеспечении связью 4G новых строящихся районов города, дачных и коттеджных поселков, а также усилим связь внутри крупных торговых и бизнес-центров, где в течение недели новосибирцы проводят очень много времени. По предварительным оценкам, за счет данных решений покрытие увеличится еще на 40% по отношению к итогам 2019 года.

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