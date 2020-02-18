2020-02-18T10:38:00+03:00
Общество

«Я боюсь за своего ребенка!»: новосибирцы умоляют избавить их от наркоманов, которые колются прямо в подъезде

Они мешают спать по ночам, потому что долбят в двери
Надежда РЫЖКИНА
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На полу подъезда находят шприцы. Фото: «Ревизорро Новосибирск»На полу подъезда находят шприцы. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
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Жителей многоэтажки в Новосибирске просят помочь решить их проблему: в их подъезде наркоманы организовали притон. Они там никого не стесняясь колются и прячут закладки. А по ночам долбят в дверь, вот только непонятно для каких целей. Свой крик души опубликовал один из жителей дома в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Позавчера в час ночи звонок в домофон: «Пустите соседа с 5 этажа». Ну, я-то соседей знаю, не открыл. Вчера сосед выгонял двоих «работников Ростелекома», которые лазили по щиткам, когда предложили показать удостоверение — убежали. Сегодня — снятый плафон, видимо была закладка, и шприц. Колются прямо на площадке. Очень сильно переживаю за своих детей и соседских! — негодует подписчик группы.

Отчаявшись, он попросил совета у людей, что им делать.

Хулиганы сняли плафон с лампы — полагают, ради закладки. Фото: «Ревизорро Новосибирск»

Хулиганы сняли плафон с лампы — полагают, ради закладки. Фото: «Ревизорро Новосибирск»

— Ставьте видеонаблюдение. Это единственное что может их спугнуть, закладчиков в первую очередь, а не будет закладок — не будет того, кто за ними приходит.

— Не открывать чужим домофон. Проверять возможные места закладок ежедневно. При находке сообщать в полицию, — посоветовали пользователи группы.

Юрист Константин Зиновьев посоветовал также — просто не открывать дверь непрошенным гостям. А если они все-таки вошли в подъезд, то поступать так:

— Можно поставить видеонаблюдение, как в самом подъезде, так и на входе. Другое дело, что за это не все захотят платить. Поведение наркоманов, то, что они сняли плафон с лампы, — это хулиганство. А если в подъезде делают закладки, надо писать заявление в полицию, указать, с какой периодичностью и в какое время. Будет видео с камер, будут доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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