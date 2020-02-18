Салют на 23 февраля в Новосибирске: когда и где посмотреть

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:47:27+03:00

Когда начнется салют на 23 февраля в Новосибирске - читайте в нашем материале

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Сибиряки в День защитников отечестваувидят красочный салют на 23 февраля. Традиционно, для этого в город завезут военную технику: гаубицы Д-30 и салютные установки, которые дадут около 800 залпов. Каким будет салют на 23 февраля, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Где будет салют?

День Защитника Отечества — мужской праздник, к тому же хороший повод запустить фейерверки и другую пиротехнику после Нового года. Но традиционный салют на 23 февраля будет только один — он пройдет на площадке главного городского пляжа «Наутилус», напротив Михайловской набережной. Военные разместят батарею гаубиц Д-30 и салютные установки именно там, сообщили в пресс-службе центрального военного округа.

Каким будет салют на 23 февраля?

Несколько дней назад артиллеристы 41 армии провели тренировку салюта в честь 23 февраля на полигоне в Юрге и начали готовить военную технику к отправке в Новосибирск. По традиции военные будут использовать салюты «Ассоль» «Рубин», «Вега» и «Фиалка». Гаубицы дадут 30 залпов и выпустят в небо около 800 фейерверков. Как уточнили в пресс-службе

Когда начнется салют?

Салют начнется 23 февраля в 21:00 и закончится в 21:20.

Продолжительность салюта: 20 минут

Где смотреть салют?

Лучшая площадка для просмотра салюта — Михайловская набережная и парк «Городское начало». Батарея гаубиц расположится прямо напротив парка.

Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская,2.

Как добраться:

Метро «Речной вокзал»

Троллейбус: 13, 29, 36 (остановка «Метро Речной вокзал»)

Трамвай:13 (остановка «Речной вокзал»)

Автобус: 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54, 68, 125, 170, 519, 525 и т.д. (остановка «Метро Речной вокзал»)

Маршрутка: 1, 4, 6, 11, 21, 23, 30, 32, 35, 68, 91, 301,304, 322 и т.д. (остановка «Метро Речной вокзал»)

ИСТОЧНИК KP.RU