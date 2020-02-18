Салют на 23 февраля в Новосибирске: когда и где посмотреть
Сибиряки в День защитников отечестваувидят красочный салют на 23 февраля. Традиционно, для этого в город завезут военную технику: гаубицы Д-30 и салютные установки, которые дадут около 800 залпов. Каким будет салют на 23 февраля, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Где будет салют?
День Защитника Отечества — мужской праздник, к тому же хороший повод запустить фейерверки и другую пиротехнику после Нового года. Но традиционный салют на 23 февраля будет только один — он пройдет на площадке главного городского пляжа «Наутилус», напротив Михайловской набережной. Военные разместят батарею гаубиц Д-30 и салютные установки именно там, сообщили в пресс-службе центрального военного округа.
Каким будет салют на 23 февраля?
Несколько дней назад артиллеристы 41 армии провели тренировку салюта в честь 23 февраля на полигоне в Юрге и начали готовить военную технику к отправке в Новосибирск. По традиции военные будут использовать салюты «Ассоль» «Рубин», «Вега» и «Фиалка». Гаубицы дадут 30 залпов и выпустят в небо около 800 фейерверков. Как уточнили в пресс-службе
Когда начнется салют?
Салют начнется 23 февраля в 21:00 и закончится в 21:20.
Продолжительность салюта: 20 минут
Где смотреть салют?
Лучшая площадка для просмотра салюта — Михайловская набережная и парк «Городское начало». Батарея гаубиц расположится прямо напротив парка.
Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская,2.
Как добраться:
Метро «Речной вокзал»
Троллейбус: 13, 29, 36 (остановка «Метро Речной вокзал»)
Трамвай:13 (остановка «Речной вокзал»)
Автобус: 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54, 68, 125, 170, 519, 525 и т.д. (остановка «Метро Речной вокзал»)
Маршрутка: 1, 4, 6, 11, 21, 23, 30, 32, 35, 68, 91, 301,304, 322 и т.д. (остановка «Метро Речной вокзал»)
ИСТОЧНИК KP.RU