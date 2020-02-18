«Выкинул его на снег»: полицейские задержали пугливого велосипедиста с подозрительным пакетом

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:14:05+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали велосипедиста, который в снег выкинул пакет с веществом, похожим на коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 15 февраля в Черепановском районе на окраине поселка Пушной сотрудники Госавтоинспекции патрулировали местность. Они обратили внимание на подозрительного мужчину, двигавшегося на велосипеде. Увидев автомобиль ДПС, велосипедист на ходу высыпал из полиэтиленового пакета на снег растительное вещество с характерным запахом дикорастущей конопли, — рассказали в ведомстве.

Инспекторы задержали велосипедиста. Он рассказал им, что содержимое пакетика ему нужно было для личных целей, а выкинул он его, потому что, как увидел полицейских, испугался.

Сейчас то, что было в пакете, проверяют эксперты. После того, как будет заключение, станет понятным, какое наказание ждет велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU