2020-02-18T08:24:05+03:00
Общество

«В рюкзаке — пачки из-под таблеток»: в ТЦ Академгородка обнаружили 17-летнего парня без сознания

Он сел на лавочку в холле и уснул
Надежда РЫЖКИНА
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В торговом центре Академгородка подростку стало плохоВ торговом центре Академгородка подростку стало плохоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В торговом центре Академгородка по улице Ильича, 6 произошел несчастный случай. В субботу, 15 февраля, там 17-летний парень сел на лавочку и неожиданно потерял сознание. Об этом КП-Новосибирск рассказали работники ТЦ.

— Это случилось после обеда, около четырех часов. Парень пришел один, без друзей. Сел на диванчик и ему стало плохо, потерял сознание. Я вызвала «скорую», в то же время приехал его папа. Отец уже искал его, поднял полицию на уши. Приехал очень взволнованный. Полиция разговаривала уже с ним, поэтому что произошло, я не знаю. В кармане и в рюкзаке были пустые стандарты из-под таблеток. Скорее всего, что-то дома случилось, — рассказала КП-Новосибирск дежурный администратор торгового центра.

В полиции КП-Новосибирск информацию подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов узнали об инциденте от медиков.

— Из медицинского учреждения поступала информация, что к ним был доставлен несовершеннолетний подросток с признаками отравления. Он находится под присмотром врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Что именно стало причиной плохого самочувствия подростка, сейчас выясняют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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