2020-02-18T07:26:19+03:00
Общество

«Лень ногами пять метров пройти»: мама с ребенком, паркующаяся на «зебре» у детсада, возмутила новосибирцев

Из-за нее школьники не могли перейти дорогу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцев возмутила мама с ребенком, паркующаяся на пешеходном переходе у школы.Фото: стоп-кадрНовосибирцев возмутила мама с ребенком, паркующаяся на пешеходном переходе у школы.Фото: стоп-кадр
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Новосибирец пожаловался на автоледи, которая привезла своего ребенка в детский садик, при этом она припарковала свою машину прямо на пешеходном переходе. Из-за этого ученики не могли безопасно перейти дорогу, чтобы попасть на занятия. Это случилось на улице Пожарского в Первомайском районе, между школой №144 и детским садиком №282.

— Каждое утро одна и та же картина: оставляет свой автомобиль, затрудняя движение пешеходов. Лень чуть-чуть подальше проехать, припарковать машину, при том, что места для парковки всегда есть, в любое время суток, а ножками пройти надо всего 5 метров, — написал возмущенный мужчина в группе «Инцидент Новосибирск». — Через пешеходный переход в это время дети идут в школу, пока они будут обходить машину, их могут не заметить другие водители и сбить.

Школьники не могут безопасно перейти дорогу. Фото: стоп-кадр

Школьники не могут безопасно перейти дорогу. Фото: стоп-кадр

Мужчина дождался, пока сибирячка отведет ребенка в сад, и спросил у нее, зачем она ставит машину в неположенном месте. Женщина молча села за руль и уехала.

Юрист Марина Пьянкова советует в подобной ситуации сфотографировать машину. На снимках четко должно быть видно, что нарушает водитель.

— На сайте ГИБДД есть форма, в которую нужно внести свои данные и прикрепить доказательства того, что автомобилист нарушил правила. Сотрудники проведут проверку и накажут нарушителя, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

В Новосибирске мама привозит ребенка в садик и паркуется на "зебре".

ИСТОЧНИК KP.RU

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