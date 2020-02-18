18 миллионов рублей зарплаты задержали работникам новосибирской компании
Работникам новосибирской компании задолжали колоссальную сумму. Им не отдавали зарплату более двух месяцев, пострадало более двухсот человек. Это выяснилось, когда в ООО «Восточная мостостроительная компания» пришли сотрудники прокуратуры.
- При изучении бухгалтерской и кадровой документации общества выявлена полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы более 200 работникам за сентябрь-октябрь 2019 на общую сумму свыше 18 миллионов рублей, - прокомментировала КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Мария Павлова.
При этом деньги у начальства были: работодатель платил налоги, рассчитывался с партнерами.
Итогом проверки стало уголовное дело. В вину генерального директора вменяется нарушение статьи 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы). Уголовный кодекс допускает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU