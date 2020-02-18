«Не отдашь — будет плохо»: у школьника в подъезде подростки отобрали дорогой телефон

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:57:40+03:00

Парни грозились избить мальчика, если тот, сам не отдаст мобильник

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В подъезде дома по улице Зорге двое парней похитили у незнакомого им 15-летнего мальчика сотовый телефон. Вещь стоила дорого — 18 тысяч рублей. Это произошло вечером 8 января. За помощью подросток обратился в полицию.

— Сотрудники уголовного розыска задержали 15-летнего жителя поселка Краснообск и 18-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Похищенный телефон был у них изъят, — сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве также уточнили, что юные грабители не нападали на мальчика, а угрожали только словесно: не отдашь — будет плохо.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Фигурантов преступления отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU